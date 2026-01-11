Llegaron para brillar en Universitario y ahora América de Cali los presenta como jales: "Regresan"

Universitario de Deportes se quedó a muy poco de ganar el título de la Liga Femenina 2025. Las 'Leonas' perdieron ante Alianza Lima en emocionantes finales, por lo que tras el término de la temporada, la institución merengue realizó una reestructuración en su plantel con importantes salidas de elementos nacionales y del extranjero.

América de Cali anunció 2 fichajes procedentes de Universitario para 2026

Tal es el caso del entrenador Andrés Usme su hermana Catalina. Ambas figuras de nacionalidad colombiana se fueron del equipo crema, después de la obtención del subcampeonato en la Liga Femenina 2025, y ahora tras 4 años volvieron a su exclub América de Cali por todo el 2026.

"¡Solo fue un hasta pronto! El profe Andrés Usme y nuestra capitana Catalina Usme regresan. Bienvenidos a su casa, bicampeones", indicaron 'Los Diablos Rojos', en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Luego del gran anuncio, la atacante y seleccionada colombiana, con pasado en la 'U' no dudó en expresar su alegría de reforzar a los 'Escarlatas' para esta nueva temporada de la Liga Femenina donde luchará por ganar otro título nacional.

"Hola, soy Catalina Usme, estoy muy feliz de estar acá, volver a casa, de reencontrarme con los míos y de poner a la 'Mechita' en el lugar que merece. Gracias a todos, un abrazo", sostuvo la deportista de talla internacional

(Video: Instagram América de Cali Femenino)

Es importante resaltar que, el técnico Andrés Usme tiene una gran experiencia tras estar al mando de la selección ecuatoriana, mientras que, Catalina posee una destacada carrera profesional luego de defender la camiseta de históricos clubes como Pachuca de México y Galatasaray de Turquía.