Futbolista de Sport Huancayo sorprende con firme calificación a Alianza Lima: "Equipo con…"

Alianza Lima se juega una ‘final’ frente a Sport Huancayo pensando en el acumulado, y un futbolista del ‘Rojo Matador’ se pronunció con rotundo mensaje.

Erickson Acuña
Futbolista de Sport Huancayo se refirió a Alianza Lima.
Futbolista de Sport Huancayo se refirió a Alianza Lima.
Alianza Lima sigue enfocado en lograr todos los puntos posibles en el Torneo Clausura 2025 y así tomar el segundo lugar de la tabla del acumulado. Tras vencer a Sport Boys la jornada anterior, visitarán ahora a Sport Huancayo, un duro rival al que deberán vencer fuera de casa en la fecha 15.

En ese contexto, y previo al choque con los blanquiazules, un jugador del ‘Rojo Matador’ no dudó en referirse al cotejo contra el equipo de Néstor Gorosito, el cual también será de suma importancia para ellos. Se trata de Javier Sanguinetti, quien conversó L1 MAX a poco del partido en casa. 

Sport Huancayo recibe a Alianza Lima en un duro partido 

Es un equipo grande, un equipo con mucha jerarquía. Siempre jugar contra esos equipos es difícil por lo que transmiten. Entendemos que estamos en casa, que estamos necesitados de ganar, faltan pocos partidos y como dije hace un rato, tenemos la ilusión de poder entrar a una Copa”, dijo Javier Sanguinetti sobre Alianza Lima al ser consultado por el equipo del ‘Pipo’.

El conjunto blanquiazul llega a este encuentro con una importante victoria sobre la 'Misilera' luego de haber caído frente a Alianza Universidad en Huánuco. Los dirigidos por Néstor Gorosito saben que no tienen margen de error en estas últimas fechas del campeonato, por ello, saldrán con todo en la altura.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo en el Torneo Clausura

Luego de ganar 3-1 a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo por una nueva fecha del Torneo Clausura, este lunes 20 de octubre.

