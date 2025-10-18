Alianza Lima hace oficial su nueva incorporación para potenciar al equipo: "Vínculo..."

Alianza Lima no se queda con los brazos cruzados en busca de conseguir lo mejor para su institución. El equipo hizo un gran campaña internacional entre Libertadores y Sudamericana, teniendo la deuda pendiente en la Liga 1. Ante este panorama, la directiva anunció oficialmente su nueva incorporación para ilusionar a sus aficionados.

Se trata de su gran aliado "Trust Sociedad Titulizadora S.A.", quien se convierte en su socio estratégico para Alianza Lima que potenciará al primer equipo y todas sus categorías que compiten en cada temporada. La idea es abrirle puertas a puntos de inversión que le permita desarrollar cada base de la institución 'victoriana'.

Alianza Lima anuncia acuerdo estratégico.

A través de su portal web, el cuadro blanquiazul dio detalles de esta nueva incorporación que permitirá elevar los estándares de las categorías de Alianza Lima, sabiendo que es uno de los grandes protagonistas en cada certamen que se ejecuta anualmente.

"Un nuevo aliado se suma a la familia de Alianza Lima. Esta mañana, el 'Equipo del Pueblo' anunció un acuerdo estratégico con TRUST SOCIEDAD TITULIZADORA S.A., empresa que se dedica principalmente a la estructuración de fideicomisos de titulización. Este vínculo legal permitirá al club acceder a servicios especializados y generación de patrimonios autónomos para la protección, mejor gestión y oportunidades de inversión de cara a que los activos de Alianza Lima puedan generar el mejor rendimiento posible y de la forma más segura en el desarrollo de sus actividades", se lee en el comunicado del cuadro 'íntimo'.

Alianza Lima anuncia acuerdo estratégico con Trust Sociedad Titulizadora.

Alianza Lima se pronuncia tras nueva incorporación

Mediante las palabras del gerente legal de Alianza Lima, José Asti, se indicó el valor que le da "Trust Sociedad Titulizadora" al club blanquiazul para conseguir cada uno de los objetivos con las diversas categorías que forma. Es claro que hay recursos en tienda 'íntima', por lo que se busca orientación para decidir lo mejor en la institución deportiva.

"Lograr firmas de contratos con empresas de servicios financieros, que están reguladas ante la SMV, como en el caso de TRUST, es no solo parte de una estrategia en la administración del club para hacer más eficiente el uso de recursos, sino también de darle seriedad y confianza al mercado de que Alianza Lima es una institución que busca la excelencia en su manejo financiero de cara al cumplimiento de sus objetivos", declaró José Asti.