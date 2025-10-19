Mr. Peet reveló quién es el ex Atlético Nacional que puede jugar en Alianza Lima el 2026: "Contrato"

Alianza Lima sigue en la pelea por ganar el Torneo Clausura 2025, pero también se enfoca en la conformación de su plantilla para el 2026, donde los íntimos apuntan a tener participación internacional. Bajo ese escenario, en las últimas horas se tuvo una nueva información respecto a un jugador extranjero del cuadro blanquiazul.

El ex Atlético Nacional que puede jugar en Alianza Lima para la temporada 2026

Pablo Ceppelini, es el actual '10' de la escuadra íntima, sin embargo, todavía no se tiene claro qué sucederá con su futuro en Matute. En su contrato tiene la chance de poder renovar automáticamente por una temporada, y desde entonces, en La Victoria siguen analizando algunos objetivos para poder definir su permanencia para el 2026.

Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima procedente del fútbol colombiano

En tal sentido, durante el programa de YouTube 'A Presión', el periodista deportivo Peter Arévalo, señaló que hay posibilidades de que el 'Mago' pueda seguir en el 'equipo del pueblo', debido a que, aún no se confirma al 100% si los argentinos, Alan Cantero o Guillermo Enrique continuarán en el equipo de cara al año siguiente.

"Surgió el rumor de que Ceppelini podría quedarse. A Ceppelini, Cantero y Enrique se les vence el contrato a fin de año. Los únicos extranjeros seguros para la próxima temporada son Castillo, Gaibor y Viscarra", precisó el popular Mr. Peet.

Al respecto, el periodista recordó que, a comparación de Cantero y Enrique, con el mediocampista uruguayo ya no se tendrá que hacer uso de la opción de compra, puesto que, como se mencionó con anterioridad, en el contrato del ex Atlético Nacional de Colombia existe la posibilidad de renovar por un año.

"La diferencia entre Ceppelini con Cantero y Enrique es que, para que Enrique y Cantero se queden tienen que hacer opción de compra. En el caso de Ceppelini hicimos la averiguación y nos dijeron que todo el plantel está en evaluación. Obviamente a nivel institucional nadie va a decir que este se irá o no. Lo que quiere la institución es que todos terminen de la mejor manera", acotó el narrador deportivo.

La postura de Alianza Lima sobre el futuro de Pablo Ceppelini

Finalmente, Mr. Peet reveló que tuvo una charla con un integrante del club victoriano y le indicaron que, se viene contemplando el escenario que el futbolista charrúa siga en Matute por su perfil profesional. "Me dijeron que todos están en evaluación pero que es difícil encontrar un jugador de las características de Pablo Ceppelini, que no ha tenido un buen año", sentenció.