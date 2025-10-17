Alianza Lima tuvo contacto con club rival de la Liga 1 por ex Cantolao: "Han preguntado por..."

0
¿Quién es? Alianza Lima recibió comunicación de un histórico club de la Liga 1 2025, que consultó por un futbolista del cuadro íntimo para la próxima temporada.

Alianza Lima sacó una victoria importante ante Sport Boys por 3-1 en el marco de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Este resultado permite que el cuadro de Néstor Gorosito se acerque al objetivo de quedar dentro de los primeros lugares de la tabla Acumulada, pensando en su eventual clasificación a la Copa Libertadores 2026. Previo a lo que fue el encuentro, los íntimos tuvieron contacto con un histórico elenco de la Liga 1 por un jugador.

Club de la Liga 1 2025 contactó a Alianza Lima por ex Cantolao

Nos referimos a Jesús Castillo, quien fue titular en el reciente duelo que afrontó el conjunto blanquiazul contra la 'Misilera'. En una entrevista con el programa de YouTube, 'Hablemos de Max', el representante argentino Narciso Algamis señaló que Sport Boys del Callao ha sido uno de los elencos que se comunicó con los grones por el mediocampista nacional.

"Jesús Castillo también tiene contrato. Boys y otros equipos han preguntado por Jesús", precisó el agente. Cabe recordar que, el volante volvió a jugar desde el vamos, luego de haber disputado 14 minutos en el triunfo 2-1 ante Atlético Grau de Piura por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Jesús Castillo y su paso por Academia Deportiva Cantolao

Con miras a la temporada 2023, Alianza Lima hizo oficial la llegada del volante Jesús Castillo, quien se sumó al plantel victoriano tras varias temporadas en Academia Deportiva Cantolao. Con el 'Delfín', el futbolista de 29 años disputó 119 encuentros en el torneo local, además, marcó 6 anotaciones y dio 4 asistencias de gol.

Jesús Castillo y sus números con Alianza Lima esta temporada

Pese a no ser titular indiscutible para el 'Pipo' Gorosito', el pivote peruano viene registrando oficialmente 24 compromisos entre el Torneo Apertura 2025, Torneo Clausura y Copa Libertadores. Además, cuenta con una anotación y un aproximado de 1243 minutos.

Narciso Algamis confirmó que Marco Huamán seguirá en Alianza Lima el 2026

De otro lado, el representante Narciso Algamis anunció que un ex Sport Huancayo continuará en el elenco liderado por el DT Néstor Gorosito en la temporada 2026. "Marco Huamán se queda en Alianza Lima porque tiene contrato", acotó.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP).

