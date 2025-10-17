Castillo dejó potente advertencia a Universitario tras la victoria de Alianza Lima: "Todo..."

Alianza Lima volvió a la senda del triunfo luego de imponerse por 3-1 ante Sport Boys en Matute. Los blanquiazules lograron un gran rendimiento y terminaron sumando 3 puntos esenciales que lo ilusiona con poder pelear hasta el final el título del Torneo Clausura 2025, pese a las escasas opciones que tienen. Tras ello, Jesús Castillo declaró ante la prensa y envió un fuerte aviso a Universitario.

Jesús Castillo volvió a ser titular con la escuadra 'íntima' luego de varias fechas, donde dejó una gran rendimiento siendo clave en la recuperación de balón. El pivote ha perdido gran protagonismo, por lo que debe aprovechar cada oportunidad. Por ello, fue uno de los más buscados por la prensa en la zona mixta.

Jesús Castillo dejó potente advertencia a Universitario

En ese contexto, le consultaron por sus sensaciones tras haber obtenido un valioso triunfo que mantiene a Alianza Lima con opciones matemáticas de optar al título nacional. Ante ello, Castillo fue claro al asegurar que están sumamente comprometidos en poder seguir obteniendo victorias y así seguir en la pelea por un nuevo trofeo.

Asimismo, envió una fuerte advertencia a Universitario, el actual líder, enfatizando en que en el mundo del fútbol "todo puede pasar", por lo que nada está definido. De esta forma, confirmó que el equipo pelará hasta el último partido para optar a jugar una final.

Video: GOLPERÚ

"El plantel está fuerte y comprometido. Tuvimos algunos resultados que no fueron favorables, pero el equipo está mentalizado en ganar estos partidos que quedan, en el fútbol todo puede pasar, no estamos pensando en ser Perú 2, estamos pensando en ser campeones del Clausura, jugar en jugar la final y pelearemos hasta el último", expresó.

Jesús Castillo valoró su regreso al titularato con Alianza Lima

De igual forma, le consultaron por su sentir ante la difícil situación que viene viviendo en Alianza Lima, donde ha sumado una escasa cantidad de minutos en el segundo campeonato del año. Al respecto, Jesús Castillo evitó la polémica y aseguró que aportará al equipo desde el lugar que le toque.

"Hay grandes jugadores, todos trabajamos para tener una oportunidad. Durante la semana todos entrenan bien, a todos nos gusta jugar y estamos preparados para ser titulares, o jugar 5-15 minutos, lo que toque por el bien del equipo", sostuvo.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga 1

El cuadro victoriano volvió a los entrenamientos para poder mentalizarse en su enfrentamiento ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Este compromiso está programado para este lunes 20 de octubre.