Alianza Lima cerca de perder a destacado jugador para la recta final del Clausura: "Sanción..."

Alianza Lima busca mejorar su presente luego de quedar sin chances de optar al título del Torneo Clausura. La victoria por 3-1 ante Sport Boys les permitió escalar en la tabla acumulada de la Liga 1, donde buscarán asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de la recta final, los hinchas fueron sorprendidos luego de conocerse que pueden perder a uno de sus jugadores más valioso.

En la antesala del duelo ante Sport Boys, la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez reveló una noticia que generó preocupación en tienda blanquiazul: la directiva de Alianza Lima está a la espera de la confirmación de una posible sanción contra Hernán Barcos, quien fue expulsado en la derrota frente a Alianza Universidad en Huánuco.

De acuerdo con la comunicadora, el delantero argentino solo ha recibido oficialmente una fecha de suspensión, pero existe la posibilidad de que el castigo se amplíe debido a que el ‘Pirata’ increpó al árbitro Jordi Espinoza tras su expulsión con fuertes palabras.

"Oficialmente a Hernán Barcos le han dado una fecha, pero desde Alianza Lima entienden y no se sorprenden de que tal vez pueda ser más de una fecha de sanción, por lo que le dijo Hernán al árbitro en el partido en Huánuco", informó la comunicadora durante la transmisión en L1 MAX.

Hernán Barcos tiene altas posibilidades de ser sancionado. Foto: Alianza Lima.

De confirmarse un castigo, representará un duro golpe para Alianza Lima en la recta final del Torneo Clausura, ya que el equipo busca asegurar su lugar en los playoffs y pelear un cupo a la Copa Libertadores. Además, Barcos es uno de los máximos goleadores del plantel, por lo que su ausencia afectaría directamente al ataque del equipo.

¿Qué sucedió con Hernán Barcos y el árbitro en Huánuco?

Durante el encuentro ante Alianza Universidad, Hernán Barcos fue expulsado tras cometer una fuerte falta, pero la situación se agravó luego de que el delantero encarara al juez Jordi Espinoza, donde aparentemente le increpó por la expulsión en su contra con fuertes palabras, algo que molestó al colegiado, que reportó lo sucedido en su acta.

Así fue la expulsión de Hernán Barcos

Ante ello, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 analiza el caso, y la sanción en contra del 'Pirata' puede extenderse hasta cuatro fechas, de acuerdo con lo que estipula el reglamento vigente.