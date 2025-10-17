¿Se queda en Alianza Lima? Pablo Ceppelini aclara su futuro para el 2026: "Con 34 años..."

En medio de la etapa final de la temporada, en Alianza Lima se tiene en mente el objetivo de seguir sumando puntos para asegurar la representación internacional para el siguiente año, pero también saber cuáles son los futbolistas que seguirán en el club. Pablo Ceppelini fue claro al hablar sobre sus planes para el 2026 y si seguirá en La Victoria.

Los cambios para el siguiente año en Alianza Lima son un hecho y mientras se tiene en 'stand by' la renovación de Néstor Gorosito, también se habla sobre las llegadas de otros jugadores del fútbol local e internacional. Pero antes de seguir avanzando en otras negociaciones, el club debe priorizar la continuidad o salida de futbolistas que pertenecen al plantel actual. Entre ellos está Pablo Ceppelini, jugador de 34 años que llegó desde Atlético Nacional en Colombia.

Pablo Ceppelini habla sobre su futuro en Alianza Lima

Al ser preguntado sobre su futuro futbolístico, Pablo Ceppelini respondió para Inka Digital TV que está enfocado en seguir sumando puntos para no perder la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores y mejorar la representación internacional del 2025. Aunque no reveló si seguirá o no en Alianza Lima, el uruguayo destacó que se siente cómodo en el club.

"La verdad que estoy disfrutando, estoy muy bien acá, me siento muy bien. Cuando llegué, la verdad que me sentía muy bien. Después, la lesión, el tema de la suspensión de la Copa, son cosas que a uno lo bajonean. La primera lesión de mi carrera fue acá en Alianza, la verdad que con 34 años, soy muy privilegiado en ese sentido. Creo que a partir del Clausura se ha empezado a levantar, poco se ha hablado de eso, siempre se ha hablado de cuando he tenido malos partidos no cuando he tenido buenos. Así es que, la verdad que estoy muy contento y tratar el objetivo de ir a Libertadores", indicó.

(Video: INKA DIGITAL TV)

El contrato de Pablo Ceppelini con Alianza Lima culmina a finales del 2025, y de momento no se tendría garantizada su renovación. Según indicó la periodista Ana Lucía Rodríguez, para que se extienda su vínculo con los íntimos, todo "depende de la foto final de Alianza a fin de año".