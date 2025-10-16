¿Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique seguirán en Alianza Lima a pesar de las críticas?

En la previa del triunfo de Alianza Lima sobre Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, se filtró información sobre el futuro de Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique. Ambos futbolistas extranjeros terminan contrato en Matute a fines del presente 2025, por lo que se reveló cuáles son las condiciones para que ocurra su renovación.

Durante la transmisión de L1 MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez contó detalles inéditos sobre lo que puede ser la ampliación del vínculo legal que tienen algunos jugadores dirigidos por Néstor Gorosito. Recordemos que muchos ficharon únicamente por una temporada y la campaña va terminando, y al ocupar plaza de foráneo hay muchos rumores en La Victoria.

Ante ello, la conocida comunicadora indicó lo siguiente: "La renovación de Guillermo Enrique depende de la foto final de Alianza a fin de año. Pablo Ceppelini y Alan Cantero también está en el mismo camino". De esta forma, a término del 2025 recién se definirá si estos tres jugadores extranjeros se quedan en Alianza Lima o no para el próximo año.

En síntesis, si Alianza Lima clasifica a la Copa Libertadores hay grandes chances de que estos tres elementos renueven contrato, sobre todo si terminan quedando como Perú 2 y avanzan directamente a la Fase de Grupos del torneo internacional más importante de la Conmebol. Eso sí, Guillermo Enrique es quien tiene la situación más complicada por la posible llegada de Luis Advíncula.

Alianza Lima quiere contratar a Luis Advíncula

Hace poco se filtró información sobre el futuro de Luis Advíncula, ya que Alianza Lima se interesó en sus servicios y Boca Juniors comunicó que únicamente lo dejarán ir por 1.5 millones de dólares, un precio sumamente elevado. En caso llegue el lateral de la selección peruana, el 'Loco' no tendrá espacio en el equipo ya que es poco probable que el plantel tenga de suplente a un extranjero.