Alianza Lima lo tiene en sus planes para el 2026, pero el jugador está cerca de firmar con Cristal

El Torneo Clausura del fútbol peruano todavía no termina, pero Alianza Lima sabe que necesita un milagro para salir campeón de la Liga 1 y por ello ya viene preparándose para la siguiente temporada. En ese sentido, los blanquiazules quieren contratar a un conocido defensor peruano y Sporting Cristal tiene en mente arruinarle los planes, contratando antes a este jugador nacional.

En los últimos días se ha informado sobre que el cuadro de La Victoria quiere hacerse con los servicios de Luis Advíncula, lateral de Boca Juniors que es suplente en Argentina, y todavía viene definiéndose su posible fichaje. No obstante, ese no es el único interés que tiene el elenco dirigido por Néstor Gorosito, ya que también busca fichar a Rafael Lutiger.

Según informó José Varela, Alianza Lima tiene en sus planes al central de Sporting Cristal para la próxima temporada, por lo que en tienda celeste se pusieron las pilas y tomaron una firme decisión sobre su futuro. Recordemos que el defensor peruano culmina contrato con la institución del Rímac en diciembre del presente 2025, por lo que quedará libre.

Ante ello, el club de Joel Raffo decidió renovarle contrato y el tema está muy cerca de concretarse, según información brindada por el periodista Denilson Barrenechea. Con ello, Alianza Lima no podrá negociar directamente con Rafael Lutiger, ya que si quiere ficharlo ahora deberá conversar primero con Sporting Cristal, dueño de su pase.

Rafael Lutiger cerca de renovar con Sporting Cristal.

¿Cuál es el valor de Rafael Lutiger?

Actualmente, Rafael Lutiger tiene un valor de 450 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un leve bajón en su cotización, sobre todo si lo comparamos con los 600 mil euros que llegó a costar en el 2023 tras una buena temporada con la celeste.