Alianza Lima tropezó: perdió 2-1 y se despidió oficialmente del título este 2025

Siguen las malas noticias en Matute. Alianza Lima comenzó muy bien el año, pero poco a poco el plantel se fue apagando y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Ahora, la institución le dio otra preocupación a su hinchada debido a que perdió 2-1 tras cometer varios errores y oficialmente fue eliminado de la lucha por salir campeón esta temporada.

Eso sí, no nos referimos al plantel de Néstor Gorosito que todavía tiene chances de llevarse el título de la Liga 1 2025, mínimas pero tiene, sino al cuadro Sub-16 que se encontraba compitiendo de la Adidas Cup 2025. Los blanquiazules acabaron la Fase de Grupos como líderes de su zona y clasificaron a las semifinales de la Copa Oro, donde enfrentaron a Sporting Cristal por un pase a la gran final.

Sin embargo, pese a que empezó ganando, Alianza Lima terminó perdiendo por 2-1 ante los celestes, que remontaron con tantos de Alessandro Marsano y Luis Sifuentes. De esta forma, los íntimos quedaron totalmente eliminados de la competición y se quedan sin un nuevo título esta temporada. Ahora, los íntimos se encuentran centrados en la Liga Femenina donde todavía pueden alzar título.

Asimismo, ahora Sporting Cristal se enfrentará a Rosario Central en la gran final de la Copa Oro de la Adidas Cup Lima 2025, mientras que Universitario de Deportes derrotó a la Selección Regional FPF y clasificó a la final de la Copa Plata, donde deberá chocar con Cruz Azul que venció 2-1 a Cruz Azul. El torneo donde están los cremas es de menor prestigio al de los del Rímac.

¿Dónde ver partidos de la Adidas Cup 2025?

La transmisión de todos los partidos de la Adidas Cup 2025, como las finales de la Copa Oro y Plata con Sporting Cristal y Universitario de Deportes se llevará a cabo mediante la señal de Movistar Deportes para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el torneo totalmente online mediante el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.