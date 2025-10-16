Piero Cari festeja primer gol con Alianza y deja firme mensaje que alerta a Universitario: "Siguen..."

Alianza Lima logró sumar tres puntos claves ante Sport Boys en esta jornada 14 del Torneo Clausura. Uno de los momentos especiales que se vivió en Matute fue el gol de Piero Cari, que a sus 18 años convirtió su primera anotación con camiseta blanquiazul. Tras el pitazo final, el mediocampista se dirigió a las cámaras de L1 MAX para dejar firme mensaje a los aficionados.

Y es que el joven fue elegido el jugador del partido en este triunfo de los 'íntimos'. Una vez que ingresó al campo en reemplazo de Sergio Peña, tuvo el esférico en su poder y con un potente remate puso el 2-1 parcial para Alianza Lima. Ahora, deja en claro su alegría por marcar con los 'victorianos' y advierte que el equipo seguirá buscando triunfos para seguir peleando el título con Universitario.

"Es mi primer gol. Siempre todos apoyándome. Le dedico a mi familia, a mi mamá y hermanita. Importante la victoria de hoy y los partidos que siguen. Seguiremos pensando en ganar en todos los partidos", expresó Piero Cari a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Primer gol de Piero Cari con Alianza Lima

Cuando el partido estaba sumamente complicado para Alianza Lima con un empate a uno, se esperó el cambio a los 62 minutos para que los resultados se den inmediatamente. Una gran jugada colectiva terminó en los pies de Piero Cari, que con un remate desde fuera del área logró vencer a Rivadeneyra para festejar con los fieles hinchas que se hicieron presente en Matute.

A sus 18 años de edad, Piero Cari registra un total de 18 partidos con camiseta de Alianza Lima en la Liga 1 2025. Suma dos asistencias y ahora un gol con los 'íntimos' en más de 800 minutos en cancha. Gran momento del juvenil que deja atrás las lesiones para conseguir triunfos en lo que queda del torneo.

(VIDEO: L1 MAX)

¿En cuánto está cotizado Piero Cari?

Según el portal "Transfermarkt", Piero Cari tiene un valor de mercado de 550 mil euros a sus 18 años de edad. El juvenil ha registrado una imponente marca económica muy tempranera, por lo que es claro que es una de los joyas blanquiazules que el club querrá formar con miras a una futura venta en el exterior.