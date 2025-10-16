Reveló que es hincha de la U, pero ahora no dudó en expresar su amor por Alianza Lima: "Cada..."

En el fútbol peruano son pocos los jugadores que defendieron la camiseta de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, los equipos que gozan de mayor popularidad en el Perú. En esa lista se encuentra Josué Estrada, futbolista que actualmente milita en el conjunto blanquiazul.

Estrada fue entrevistado por L1 MAX en la previa del partido contra Sport Boys. El jugador de 31 años indicó que cada día que pasa en Matute se está enamorando del club, como era de esperarse, sus declaraciones impactaron a los fanáticos.

"Tengo que defender los colores donde estoy, más que todo con el amor que estoy sintiendo poco a poco por el club, es importante", expresó el lateral cuando le peguntaron sobre sus sensaciones por enfrentar a su ex equipo.

Josué Estrada y la vez que reveló su hinchaje por Universitario

Cuando Josué Estrada militaba en Universitario de Deportes aseguró que es hincha del cuadro crema. Incluso contó que cuando era chico iba al Monumental con su papá para alentar a la 'U' y que siempre estuvo pendiente del equipo.

"Sí, soy hincha de Universitario. Mis papás desde chicos me han traído al estadio Monumental y siempre he estado pendiente de lo que pasa con la 'U'", expresó Estrada a RPP.