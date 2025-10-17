Mr. Peet llenó de elogios a suplente de Alianza Lima que destacó ante Sport Boys: "Es un talento"
Una vez más, Alianza Lima podría tener entre sus filas a un nuevo destacado futbolista que pueda darle grandes alegrías al club y a los hinchas. A Mr. Peet lo dejó cautivado.
Alianza Lima es uno de los clubes que más jugadores exporta a nivel internacional de manera exitosa y los claros ejemplos de ello son Paolo Guerrero, Claudio Pizzaro, André Carrillo, entre otros. Ahora, casi al final de la temporada 2025, un joven futbolista ha llamado la atención de todos por la gran calidad que ha demostrado en las pocas oportunidades que ha tenido para saltar a la cancha con los colores blanquiazules.
PUEDES VER: ¿Se queda en Alianza Lima? Pablo Ceppelini aclara su futuro para el 2026: "Con 34 años..."
El ingreso de la nueva 'joya' de Alianza Lima en el partido contra Sport Boys hizo que el equipo suba su nivel y esto fue resaltado por Mr. Peet, quien llenó de elogios a Piero Cari, futbolista de apenas 18 años y que ya ha tenido experiencia en torneo internacionales vistiendo la camiseta del club de La Victoria.
En la última edición de su programa de YouTube, Mr. Peet analizó a cada jugador tras el término del partido entre Alianza Lima vs Sport Boys. Aunque al inicio se complicó porque llegó el empate de Urruti en los últimos minutos del primer tiempo, en la segunda mitad, Piero Cari demostró toda su calidad y así le dio inicio a la remontada.
"Es un talento, nadie duda que es un talento. Ya con 18 años ya jugó una Copa Libertadores y eso definitivamente le va a servir. Hay cosas que se hicieron bien este año, una de esas cosas buenas que se hicieron es este chico que no lo tenía nadie", indicó el comentarista sobre Cari, quien anotó su primer gol en el fútbol profesional con Alianza Lima.
Piero Cari, la nueva joya de Alianza Lima
Piero Cari juega en la posición de centrocampista y actualmente pertenece a Alianza Lima tras haber iniciado su carrera en Natividad de Tacna donde disputó la Copa Perú con apenas 15 años. En el 2024 llegó a las divisiones menores de Alianza Lima y sus destacadas actuaciones en el Torneo de Reservas hizo que capte la atención del club. Finalmente, en el 2025 firmó su contrato como profesional y realizó su debut oficial en marzo frente a ADT en Tarma.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50