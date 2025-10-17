Mr. Peet llenó de elogios a suplente de Alianza Lima que destacó ante Sport Boys: "Es un talento"

Alianza Lima es uno de los clubes que más jugadores exporta a nivel internacional de manera exitosa y los claros ejemplos de ello son Paolo Guerrero, Claudio Pizzaro, André Carrillo, entre otros. Ahora, casi al final de la temporada 2025, un joven futbolista ha llamado la atención de todos por la gran calidad que ha demostrado en las pocas oportunidades que ha tenido para saltar a la cancha con los colores blanquiazules.

El ingreso de la nueva 'joya' de Alianza Lima en el partido contra Sport Boys hizo que el equipo suba su nivel y esto fue resaltado por Mr. Peet, quien llenó de elogios a Piero Cari, futbolista de apenas 18 años y que ya ha tenido experiencia en torneo internacionales vistiendo la camiseta del club de La Victoria.

En la última edición de su programa de YouTube, Mr. Peet analizó a cada jugador tras el término del partido entre Alianza Lima vs Sport Boys. Aunque al inicio se complicó porque llegó el empate de Urruti en los últimos minutos del primer tiempo, en la segunda mitad, Piero Cari demostró toda su calidad y así le dio inicio a la remontada.

"Es un talento, nadie duda que es un talento. Ya con 18 años ya jugó una Copa Libertadores y eso definitivamente le va a servir. Hay cosas que se hicieron bien este año, una de esas cosas buenas que se hicieron es este chico que no lo tenía nadie", indicó el comentarista sobre Cari, quien anotó su primer gol en el fútbol profesional con Alianza Lima.

Piero Cari, la nueva joya de Alianza Lima

Piero Cari juega en la posición de centrocampista y actualmente pertenece a Alianza Lima tras haber iniciado su carrera en Natividad de Tacna donde disputó la Copa Perú con apenas 15 años. En el 2024 llegó a las divisiones menores de Alianza Lima y sus destacadas actuaciones en el Torneo de Reservas hizo que capte la atención del club. Finalmente, en el 2025 firmó su contrato como profesional y realizó su debut oficial en marzo frente a ADT en Tarma.