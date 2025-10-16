Exjugador de Alianza reveló que Universitario buscó ficharlo: "Anímate, vamos a traer a Forlán"
Varios jugadores ficharon de Universitario a Alianza Lima y de forma viceversa. Ahora, un nuevo nombre se suma a esa larga lista y reveló que le ofrecieron jugar con Diego Forlán cuando sonó para la ‘U’
En la historia del fútbol peruano hubo jugadores que pasaron de Universitario a Alianza Lima y viceversa. Esta oportunidad también se le presentó a Óscar Vílchez, pero a diferencia de los demás futbolistas, tomó una decisión negativa, revelando además que le ofrecieron ser compañero de Diego Forlán, histórico jugador uruguayo, para que aceptara.
PUEDES VER: Alianza Lima lo quiere para el 2026 y se conoció que tres equipos europeos buscan su fichaje
Exjugador de Alianza Lima reveló que le ofrecieron jugar con Diego Forlán para que juegue en Universitario
A través del programa 'Mano a Mano' por canal D'Enganche, Vílchez tuvo una entrevista y fue consultado sobre si existía alguna posibilidad de ir a Universitario, a pesar de tener un pasado en Alianza Lima.
Video: L1MAX
"'Chemo' me buscó para jugar en la 'U'. Me lo ofreció con el pretexto de que iban a traer a Diego Forlán. Me dijo por teléfono: 'Anímate, que vamos a traer a Forlán'. Igual, para mí hubiese sido complicado. Como hincha de Alianza, no me iba a sentir del todo contento", reveló.
Según indicó Óscar Vílchez, esta oportunidad de ir a Universitario se dio cuando jugaba en Juan Aurich por el 2015. Además, el promotor de esta llegada era Chemo del Solar, quien le ofreció jugar junto a Diego Forlán, a quien también buscaban su fichaje estelar.
Sin embargo, el cuadro crema no pudo concretar la llegada del exjugador de Alianza Lima debido a la negativa del jugador. Asimismo, tampoco se concretó el traspaso de Diego Forlán a Universitario, ya que no se llegó a oficializar una oferta.
Esto quiere decir que Óscar Vílchez pudo haber llegado a Universitario, pero su hincha por Alianza Lima pudo más y no formó parte de los jugadores que defendieron ambos clubes.
Futbolistas que jugaron en Universitario y Alianza Lima
- Miguel Trauco
- Aldo Corzo
- Adrian Ugarriza
- Alejandro Hohberg
- Christian Ramos
- Alberto Rodríguez
- Alexi Gómez
- Roberto Villamarín
- Pablo Lavandeira
- Jairo Concha
- Gabriel Costa
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50