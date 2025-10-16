0
EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Boys HOY por Liga 1

Exjugador de Alianza reveló que Universitario buscó ficharlo: "Anímate, vamos a traer a Forlán"

Varios jugadores ficharon de Universitario a Alianza Lima y de forma viceversa. Ahora, un nuevo nombre se suma a esa larga lista y reveló que le ofrecieron jugar con Diego Forlán cuando sonó para la ‘U’

Luis Blancas
Exjugador de Alianza reveló que le ofrecieron jugar con Diego Forlán para que juegue en Universitario
Exjugador de Alianza reveló que le ofrecieron jugar con Diego Forlán para que juegue en Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

En la historia del fútbol peruano hubo jugadores que pasaron de Universitario a Alianza Lima y viceversa. Esta oportunidad también se le presentó a Óscar Vílchez, pero a diferencia de los demás futbolistas, tomó una decisión negativa, revelando además que le ofrecieron ser compañero de Diego Forlán, histórico jugador uruguayo, para que aceptara.

Es goleador en Argentina, lo desea Alianza Lima y 3 países de Europa buscan ficharlo

PUEDES VER: Alianza Lima lo quiere para el 2026 y se conoció que tres equipos europeos buscan su fichaje

Exjugador de Alianza Lima reveló que le ofrecieron jugar con Diego Forlán para que juegue en Universitario

A través del programa 'Mano a Mano' por canal D'Enganche, Vílchez tuvo una entrevista y fue consultado sobre si existía alguna posibilidad de ir a Universitario, a pesar de tener un pasado en Alianza Lima.

Video: L1MAX

"'Chemo' me buscó para jugar en la 'U'. Me lo ofreció con el pretexto de que iban a traer a Diego Forlán. Me dijo por teléfono: 'Anímate, que vamos a traer a Forlán'. Igual, para mí hubiese sido complicado. Como hincha de Alianza, no me iba a sentir del todo contento", reveló.

Según indicó Óscar Vílchez, esta oportunidad de ir a Universitario se dio cuando jugaba en Juan Aurich por el 2015. Además, el promotor de esta llegada era Chemo del Solar, quien le ofreció jugar junto a Diego Forlán, a quien también buscaban su fichaje estelar.

Sin embargo, el cuadro crema no pudo concretar la llegada del exjugador de Alianza Lima debido a la negativa del jugador. Asimismo, tampoco se concretó el traspaso de Diego Forlán a Universitario, ya que no se llegó a oficializar una oferta.

Esto quiere decir que Óscar Vílchez pudo haber llegado a Universitario, pero su hincha por Alianza Lima pudo más y no formó parte de los jugadores que defendieron ambos clubes.

Futbolistas que jugaron en Universitario y Alianza Lima

    1. Miguel Trauco
    2. Aldo Corzo
    3. Adrian Ugarriza
    4. Alejandro Hohberg
    5. Christian Ramos
    6. Alberto Rodríguez
    7. Alexi Gómez
    8. Roberto Villamarín
    9. Pablo Lavandeira
    10. Jairo Concha
    11. Gabriel Costa

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-1 y se complicó en la tabla de posiciones

  2. Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega HOY, pronóstico y alineaciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano