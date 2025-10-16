Exjugador de Alianza reveló que Universitario buscó ficharlo: "Anímate, vamos a traer a Forlán"

En la historia del fútbol peruano hubo jugadores que pasaron de Universitario a Alianza Lima y viceversa. Esta oportunidad también se le presentó a Óscar Vílchez, pero a diferencia de los demás futbolistas, tomó una decisión negativa, revelando además que le ofrecieron ser compañero de Diego Forlán, histórico jugador uruguayo, para que aceptara.

Exjugador de Alianza Lima reveló que le ofrecieron jugar con Diego Forlán para que juegue en Universitario

A través del programa 'Mano a Mano' por canal D'Enganche, Vílchez tuvo una entrevista y fue consultado sobre si existía alguna posibilidad de ir a Universitario, a pesar de tener un pasado en Alianza Lima.

Video: L1MAX

"'Chemo' me buscó para jugar en la 'U'. Me lo ofreció con el pretexto de que iban a traer a Diego Forlán. Me dijo por teléfono: 'Anímate, que vamos a traer a Forlán'. Igual, para mí hubiese sido complicado. Como hincha de Alianza, no me iba a sentir del todo contento", reveló.

Según indicó Óscar Vílchez, esta oportunidad de ir a Universitario se dio cuando jugaba en Juan Aurich por el 2015. Además, el promotor de esta llegada era Chemo del Solar, quien le ofreció jugar junto a Diego Forlán, a quien también buscaban su fichaje estelar.

Sin embargo, el cuadro crema no pudo concretar la llegada del exjugador de Alianza Lima debido a la negativa del jugador. Asimismo, tampoco se concretó el traspaso de Diego Forlán a Universitario, ya que no se llegó a oficializar una oferta.

Esto quiere decir que Óscar Vílchez pudo haber llegado a Universitario, pero su hincha por Alianza Lima pudo más y no formó parte de los jugadores que defendieron ambos clubes.

