Piero Cari festejó su primer gol con Alianza Lima tras anotar el 2-1 sobre Sport Boys

¡Enloqueció! Piero Cari marcó su primer gol con Alianza Lima desde que hizo su debut profesional bajo las órdenes de Néstor Gorosito y lo hizo para darle la ventaja 2-1 a los blanquiazules sobre Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva. Con este resultado los de Matute aseguran momentáneamente el tercer puesto del Acumulado y se afianzan para clasificar a la Copa Libertadores.

Con un minuto de haber ingresado al campo, el balón le llegó a los 63' al volante de 18 años y desde fuera del área le metió un fuerte remate para darle nuevamente la victoria a los suyos. De inmediato, el 'descubrimiento' de Néstor Gorosito enloqueció y celebró junto a todos sus compañeros de equipo.

Recordemos que Piero Cari debutó profesionalmente este año y lleva un total de 18 partidos a lo largo de la temporada, contando duelos de Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Incluso, gracias a su rendimiento, el mediocampista ha despertado el interés de diversos clubes en el extranjero y también fue convocado a la selección peruana.

Vale precisar que esta victoria le sirve mucho a Alianza Lima debido a que le da vida en el Torneo Clausura, aunque necesita muchos resultados para salir campeón del certamen. Sin embargo, también le es de utilidad porque lo afianza entre los cuatro primeros puestos del Acumulado y ello significa que asegura los playoffs de la Liga 1 para acceder a la Copa Libertadores 2026.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

Actualmente, el valor de Piero Cari en el mercado de transferencias es de 550 mil euros, siendo esta la cotización más elevada que ha conseguido en su carrera profesional. A inicios de temporada costaba apenas 200 mil euros, pero gracias a su enorme rendimiento esa cifra fue elevándose.