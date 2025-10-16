Paolo Guerrero anotó un golazo de penal para el 1-0 de Alianza Lima sobre Sport Boys

Inacabable. Paolo Guerrero, a sus 41 años de edad, demostró que sigue más vigente que nunca debido a que marcó de penal el 1-0 de Alianza Lima sobre Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha número 15 del Torneo Clausura. Con ello, los blanquiazules siguen con la mínima esperanza de poder salir campeones de la Liga 1 2025.

Tras un remate del 'Depredador', el balón impactó en la mano de un defensor y se fue al tiro de esquina, pero de inmediato todos los íntimos exigieron penal y el VAR entró en acción. Tras algunos minutos de revisión, Joel Alarcón decidió pitar pena máxima y el máximo goleador en la historia de la selección peruana lo canjeó por tanto.

Con esta anotación, Alianza Lima sumaba 21 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y parecía oponerle resistencia al tricampeonato de Universitario de Deportes. Sin embargo, la ventaja no le duró mucho debido a que al término de la primera mitad se dejó empatar el compromiso gracias a un cabezazo de Luis Urruti.

Tras un tiro de esquina a los 45', el delantero uruguayo se elevó por encima de Josué Estrada, quien pudo haber hecho más para defender, y remató a la esquina inferior izquierda de Ángelo Campos. El portero blanquiazul intentó llegar al esférico, pero este terminó entrando al arco y así Sport Boys se llevó la igualdad al descanso.

Alianza Lima fuera del Torneo Clausura

Si el marcador persiste hasta el final del partido en Matute, Alianza Lima quedará totalmente eliminado de la competencia por salir campeón del Torneo Clausura. Ya que si Universitario derrota a Ayacucho, que es sumamente probable, quedará a 15 puntos de Universitario a falta de precisamente la misma cantidad de puntos por disputarse.