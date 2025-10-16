Kevin Quevedo fue retirado en ambulancia tras chocar con Carbajal y su estado preocupa en Alianza

Alianza Lima juega contra Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en una nueva edición del Clásico Moderno. El encuentro se disputa minuto a minuto en el Estadio Alejandro Villanueva y en la primera jugada, Kevin Quevedo sufrió un duro golpe que lo dejó inconsciente, llegando al punto de tener que ser retirado en ambulancia.

Kevin Quevedo quedó inconsciente tras recibir duro impacto en la cabeza en el Alianza Lima vs Sport Boys

A los 5 segundos del primer tiempo entre Alianza y Sport Boys, una pelota disputada por Quevedo y Cristian Carbajal terminó en un choque de cabeza y hombro, dejando al delantero íntimo sin consciencia por el fuerte impacto que recibió.

Tras recibir el impacto del golpe, Kevin cayó al suelo del Estadio Alejandro Villanueva sin poder sostenerse, generando la preocupación de sus compañeros. Por la gravedad del asunto, los asistentes médicos tuvieron que ingresar a la cancha para trasladarlo a la ambulancia.

A pesar de la conmoción por la fuerte situación que ocurrió con Kevin Quevedo, el encuentro continuó y el árbitro decidió no amonestar al futbolista de Sport Boys, ya que se trató de una jugada de fútbol sin intención de golpearlo directamente.

Además, la salida inesperada del delantero de Alianza Lima provocó que Néstor Gorosito decidiera el ingreso de Gaspar Gentile para que asumiera la responsabilidad de Quevedo ante Boys en el Clásico entre Lima y Callao.

Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1

Alianza se enfrenta a Sport Boys en un duelo en donde cada equipo buscará ganar por el objetivo que tienen para la tranquilidad de sus hinchas. Mientras que el cuadro íntimo busca repuntar en la tabla de posiciones para seguir soñando con una clasificación a la Copa Libertadores, el equipo rosado quiere seguir saliendo de la zona de descenso para apuntar a puestos de Copa Sudamericana.