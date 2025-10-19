0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿Alianza, Universitario o Cristal? Lapadula no descartó jugar en la Liga 1: "Le tengo mucho cariño"

Gianluca Lapadula emocionó a los hinchas tras señalar que no descartar jugar en la Liga 1. "Le tengo mucho cariño", expresó el delantero de la bicolor.

Jesús Yupanqui
Gianluca Lapadula habló sobre la posibilidad de jugar en la Liga 1.
Gianluca Lapadula habló sobre la posibilidad de jugar en la Liga 1. | Capturas: Enfocados
COMPARTIR

El nombre de Gianluca Lapadula suena en todos los rincones del Perú, más de uno le gustaría verlo con la camiseta del equipo de sus amores. En 'Enfocados', programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, el 'Bambino confirmó que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron.

Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

"Me llamaron varios clubes, como Alianza Lima, la 'U' y también Cristal, pero en este tiempo estoy enfocado con mi equipo (Spezia). Vamos a ver lo que pasa, la verdad. Yo le tengo mucho cariño al Perú. Nunca se sabe (sobre jugar en la Liga 1", expresó Lapadula.

Cuando Roberto Guisazola le preguntó por qué club le gustaría firmar, el delantero de 35 años evitó responder y solo soltó unas carcajadas.

Como se recuerda, en el último mercado de pases, el nombre de Lapadula empezó a sonar fuerte en Universitario y Alianza Lima. En la 'Tienda crema' fueron claros en señalar que el alto valor del atacante es inviable para ellos.

Gianluca Lapadula elogió a Manuel Barreto

Gianluca Lapadula confirmó que tuvo un encuentro con Manuel Barreto, el entrenador interino de la selección peruana, hace dos años y le pareció una buena persona. El delantero le deseó suerte al ex directivo crema en este proceso.

"Lo conocí hace dos años, vino a saludarme, me pareció muy buena gente. La verdad me pareció muy buena, lo mejor en este proceso", indicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

  2. Universitario empató 0-0 y complicó su liderato de la tabla: Así se movieron las posiciones

  3. Universitario perdió 1-0 de visitante y complicó sus opciones de ganar el título nacional

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano