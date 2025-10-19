¿Alianza, Universitario o Cristal? Lapadula no descartó jugar en la Liga 1: "Le tengo mucho cariño"

El nombre de Gianluca Lapadula suena en todos los rincones del Perú, más de uno le gustaría verlo con la camiseta del equipo de sus amores. En 'Enfocados', programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, el 'Bambino confirmó que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron.

"Me llamaron varios clubes, como Alianza Lima, la 'U' y también Cristal, pero en este tiempo estoy enfocado con mi equipo (Spezia). Vamos a ver lo que pasa, la verdad. Yo le tengo mucho cariño al Perú. Nunca se sabe (sobre jugar en la Liga 1", expresó Lapadula.

Cuando Roberto Guisazola le preguntó por qué club le gustaría firmar, el delantero de 35 años evitó responder y solo soltó unas carcajadas.

Como se recuerda, en el último mercado de pases, el nombre de Lapadula empezó a sonar fuerte en Universitario y Alianza Lima. En la 'Tienda crema' fueron claros en señalar que el alto valor del atacante es inviable para ellos.

Gianluca Lapadula elogió a Manuel Barreto

Gianluca Lapadula confirmó que tuvo un encuentro con Manuel Barreto, el entrenador interino de la selección peruana, hace dos años y le pareció una buena persona. El delantero le deseó suerte al ex directivo crema en este proceso.

"Lo conocí hace dos años, vino a saludarme, me pareció muy buena gente. La verdad me pareció muy buena, lo mejor en este proceso", indicó.