Alineaciones Universitario vs. Ayacucho FC: el potente once de Fossati para ganar en el Nacional

Universitario de Deportes tendrá este lunes 20 de octubre un durísimo desafío, enfrentarse a Ayacucho FC en el Estadio Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Los cremas intentarán sumar de a tres contra un equipo que está peleando por no descender, por lo que Jorge Fossati alista un once de gala para quedarse con la victoria.

Posible alineación de Universitario

Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez, Álex Valera.

Universitario tendrá un potente once titular en busca de los tres puntos ante Ayacucho FC. Foto: Universitario de Deportes

Universitario (1° con 30 puntos) está en la obligación de sacar una victoria del 'Coloso de José Díaz' porque sus más cercanos perseguidores ganaron en esta jornada y no quiere que se les acercen más en la tabla de posiciones. Debido a la importancia del duelo y sabiendo que será el primero de los tres que le toque disputar esta semana, el estratega uruguayo realizará algunos cambios en su formación.

La principal novedad está en el ataque, pues Álex Valera está en óptimas condiciones tras sufrir problemas físicos que arrastró hace algunas semanas y arrancará las acciones como principal carta de gol junto al ecuatoriano Jairo Vélez, quien se ha comenzado a ganar un puesto como titular de segundo delantero.

De ahí, el once merengue sería el mismo que viene de ganarle a Juan Pablo II antes del receso del campeonato. Además, el descanso extra que tuvieron porque no se enfrentaron a Sporting Cristal el miércoles pasado hizo que Horacio Calcaterra también se recupere y esté a disposición de Fossati.

Posible alineación de Ayacucho FC

Juan David Valencia; Jean Franco Falconí, Jonathan Bilbao, Brackzon León, José María Ataupillco; Derlis Orué, Diego Ramírez, Adrián de la Cruz, Hideyoshi Arakaki, Juan Lucumí; Franco Caballero.

Ayacucho FC tiene tres bajas para enfrentar a Universitario en el Estadio Nacional. Foto: Ayacucho FC

Ayacucho FC (17° con 11 puntos) se encuentra en este instante en puestos de descenso, por lo que está necesitado de sumar de a tres ante la 'U' si quiere salir de la zona roja. Sin embargo, los 'Guerreros Wari' han sufrido más de un problema. El más reciente es que recién el mismo lunes llegarán a Lima debido a que su vuelo fue cancelado por problemas climatológicos.

Además, el DT Sergio Castellanos no podrá contar con dos de sus principales jugadores, el central Manuel Ganoza y el lateral izquierdo Alonso Tamariz, quienes fueron expulsados en el empate frente a ADT. Los candidatos a reemplazarlos son Brackzon León y José María Ataupillco, respectivamente. Por otro lado, el ex Watford, Andrés Aguilar, no fue convocado por decisión técnica.