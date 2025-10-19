¿A qué hora juega Universitario vs. Ayacucho FC y dónde ver EN VIVO el partido por Clausura?

Universitario recibirá a Ayacucho FC con la consigna de sumar los tres puntos que le permita estar a un paso de llevarse el Clausura y por ende, el tricampeonato de la Liga 1. El duelo se realizará este lunes en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega Universitario vs. Ayacucho FC?

El partido entre Universitario vs. Ayacucho FC se realizará este lunes 20 de octubre en el Estadio Nacional. Por el triunfo de Cusco FC, la 'U' está en la obligación de ganar para mantener la diferencia de 7 puntos sobre los 'Guerreros Dorados'.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Ayacucho FC por la Liga 1?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Universitario vs. Ayacucho, válido por la décima quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

México: 7:15 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:15 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:15 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:15 p.m.

España: 3:15 a.m. (martes 21 de octubre)

¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO ONLINE GRATIS estará disponible por la señal de GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV.

¿Dónde ver GOLPERU EN VIVO, partido de Universitario vs. Ayacucho FC?

La transmisión oficial del Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en Movistar TV y Movistar Play (por streaming) y que lo encuentras en los siguientes canales:

Canal 14 (sin HD)

Canal 714 (con HD)

Previa del partido Universitario vs. Ayacucho FC

Universitario inicia, quizás, la semana más importante en sus 101 años de vida institucional. En el Estadio Nacional, mítico recinto deportivo que albergó emotivos partidos a lo largo de su historia, enfrentarán a Ayacucho FC.

Fossati no quiere dejar nada al azar, sabe que sí logra los 9 puntos (en sus partidos contra Ayacucho, Cristal y ADT) serán tricasmpeones de la Liga 1. Por ello, apostará por lo mejor de su plantel.

Jairo Concha es la gran figura de Universitario

Jairo Vélez seguirá en el once como compañero de Álex Valera, quien se recuperó de sus molestias musculares. Edison Flores esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

César Inga o José Carabalí es la gran duda que tiene el 'Nopnno'. Ambos jugadores cumplen una buena función en la banda, cada vez que son exigidos responden a las exigencias.

Ayacucho FC, por su parte, está peleando por su permanencia en la Liga 1. Saben que ante la 'U' deben realizar un partido inteligente. Además, las dimensiones del campo del Estadio Nacional les puede favorecer para realizar su juego.