0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿A qué hora juega Universitario vs. Ayacucho FC y dónde ver EN VIVO el partido por Clausura?

Horarios y guía de canales para ver el partido Universitario vs. Ayacucho FC que se realizará en el Estadio Nacional por la fecha 15 del Clausura.

Jesús Yupanqui
Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido de Universitario contra Ayacucho FC
Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido de Universitario contra Ayacucho FC | FOTO: Líbero y Ayacucho FC
COMPARTIR

Universitario recibirá a Ayacucho FC con la consigna de sumar los tres puntos que le permita estar a un paso de llevarse el Clausura y por ende, el tricampeonato de la Liga 1. El duelo se realizará este lunes en el Estadio Nacional.

Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

¿Cuándo juega Universitario vs. Ayacucho FC?

El partido entre Universitario vs. Ayacucho FC se realizará este lunes 20 de octubre en el Estadio Nacional. Por el triunfo de Cusco FC, la 'U' está en la obligación de ganar para mantener la diferencia de 7 puntos sobre los 'Guerreros Dorados'.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Ayacucho FC por la Liga 1?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Universitario vs. Ayacucho, válido por la décima quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

  • México: 7:15 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 8:15 p.m.
  • Venezuela y Bolivia: 9:15 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:15 p.m.
  • España: 3:15 a.m. (martes 21 de octubre)

¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO ONLINE GRATIS estará disponible por la señal de GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV.

¿Dónde ver GOLPERU EN VIVO, partido de Universitario vs. Ayacucho FC?

La transmisión oficial del Universitario vs. Ayacucho FC EN VIVO estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en Movistar TV y Movistar Play (por streaming) y que lo encuentras en los siguientes canales:

  • Canal 14 (sin HD)
  • Canal 714 (con HD)

Previa del partido Universitario vs. Ayacucho FC

Universitario inicia, quizás, la semana más importante en sus 101 años de vida institucional. En el Estadio Nacional, mítico recinto deportivo que albergó emotivos partidos a lo largo de su historia, enfrentarán a Ayacucho FC.

Fossati no quiere dejar nada al azar, sabe que sí logra los 9 puntos (en sus partidos contra Ayacucho, Cristal y ADT) serán tricasmpeones de la Liga 1. Por ello, apostará por lo mejor de su plantel.

Jairo Concha

Jairo Concha es la gran figura de Universitario

Jairo Vélez seguirá en el once como compañero de Álex Valera, quien se recuperó de sus molestias musculares. Edison Flores esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

César Inga o José Carabalí es la gran duda que tiene el 'Nopnno'. Ambos jugadores cumplen una buena función en la banda, cada vez que son exigidos responden a las exigencias.

Ayacucho FC, por su parte, está peleando por su permanencia en la Liga 1. Saben que ante la 'U' deben realizar un partido inteligente. Además, las dimensiones del campo del Estadio Nacional les puede favorecer para realizar su juego.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Ex Bolívar presenció el partido de Alianza en Matute antes de sumarse a los entrenamientos

  2. Alianza Lima recurre al TAS para sorpresa de hinchas y Tribunal se pronuncia: "Renuncian a..."

  3. Universitario empató 0-0 y complicó su liderato de la tabla: Así se movieron las posiciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano