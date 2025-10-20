Ayacucho FC llegó a Lima y DT deja firme mensaje a Universitario: "El equipo que..."

Ayacucho FC tuvo inconvenientes para llegar a Lima debido al mal clima. Esto, hizo que llegue en horas de la mañana de hoy, lunes 20 de octubre, para afrontar su partido ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Tras su arribo, el DT de los 'zorros', Sergio Castellanos, tomó la palabra para dar detalles de lo ocurrido.

"La verdad que el clima estaba muy feo. Una cosa por ahí media extraña que se viaje el mismo día. ¿Ventaja? No, los chicos descansaron bien. El único problema fue no descansar en Lima, pero todos descansaron en casa. El equipo está mentalizado, saben a lo que estamos jugando", manifestó a "Entre Bolas".

Siguiendo esa línea, el estratega de los 'zorros' dejó un firme mensaje a Universitario al decir que el equipo está comprometido en hacer un gran duelo en el Estadio Nacional. Niega rotundamente que ha habido incentivos para vencer a los cremas, ya que la motivación de ahora en adelante es cumplir el objetivo de mantenerse en Primera División.

"La 'U' sabemos el equipo que es, no es una novedad, viene años sosteniendo un sistema, una base de jugadores… así que debemos estar bien aplicado y margen de error en cero. ¿Incentivos? El que viene ante la 'U' llega incentivado, pero más incentivo que el nuestro de sacar esto adelante no hay. Queremos salir de este mal momento. Estamos peleando el descenso y cada punto es oro. No tenemos un plantel largo, pero los jugadores que tenemos darán lo mejor", manifestó.

(VIDEO: Entre Bolas)

Universitario vs Ayacucho FC: fecha, día, hora y canal del partido

Este partido del Torneo Clausura entre Universitario vs Ayacucho FC se juega este lunes 20 de octubre a partir de las 20:15 horas locales en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del partido va por el canal de GOLPERÚ.