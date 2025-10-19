- Hoy:
Ayacucho no pudo viajar a Lima por problemas climáticos: ¿Qué pasará con el partido ante la 'U'?
A poco de enfrentar a Universitario, el plantel de Ayacucho FC no pudo viajar a Lima por temas climatológicos. Conoce que sucederá con el partido por el Torneo Clausura.
Universitario y Ayacucho FC miden fuerzas este lunes en el Estadio Nacional en un partido donde hay mucho en juego por el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, a poco para que ambos se vean las caras, la delegación de los 'Guerreros Wari' no pudo viajar a Lima debido a problemas climatológicos. Así lo informó el periodista deportivo Ernesto Macedo, quien además reveló que llegarán a la capital peruana el mismo día del partido en horas de la mañana, por lo que el compromiso se jugará sí o sí, de acuerdo a lo programado por la Liga 1.
PUEDES VER: Jugador de Ayacucho FC deja potente mensaje antes de enfrentar a Universitario: "Su grandeza…"
"Hoy, el cuadro de Sergio Castellanos tenía programado viajar a las 5 p. m. de Ayacucho al Callao, pero por un tema climatológico no se pudo. Mañana, arribará 8 a. m. y por la noche enfrentarán a Universitario en el Estadio Nacional. Concentra en Hotel Swan de Jesús María", publicó el citado comunicador en sus redes sociales.
Plantel de Ayacucho FC no pudo viajar este domingo a Lima y recién lo hará mañana para enfrentar a Universitario. Foto: X - Ernesto Macedo
Más información en breve...
