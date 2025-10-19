0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Ayacucho no pudo viajar a Lima por problemas climáticos: ¿Qué pasará con el partido ante la 'U'?

A poco de enfrentar a Universitario, el plantel de Ayacucho FC no pudo viajar a Lima por temas climatológicos. Conoce que sucederá con el partido por el Torneo Clausura.

Mauricio Ubillus
Ayacucho FC iba a viajar este domingo a Lima para jugar con Universitario, pero este se canceló.
Ayacucho FC iba a viajar este domingo a Lima para jugar con Universitario, pero este se canceló. | Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario y Ayacucho FC miden fuerzas este lunes en el Estadio Nacional en un partido donde hay mucho en juego por el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, a poco para que ambos se vean las caras, la delegación de los 'Guerreros Wari' no pudo viajar a Lima debido a problemas climatológicos. Así lo informó el periodista deportivo Ernesto Macedo, quien además reveló que llegarán a la capital peruana el mismo día del partido en horas de la mañana, por lo que el compromiso se jugará sí o sí, de acuerdo a lo programado por la Liga 1.

Ayacucho y Universitario se enfrentarán por la jornada 15 del Clausura 2025.

PUEDES VER: Jugador de Ayacucho FC deja potente mensaje antes de enfrentar a Universitario: "Su grandeza…"

"Hoy, el cuadro de Sergio Castellanos tenía programado viajar a las 5 p. m. de Ayacucho al Callao, pero por un tema climatológico no se pudo. Mañana, arribará 8 a. m. y por la noche enfrentarán a Universitario en el Estadio Nacional. Concentra en Hotel Swan de Jesús María", publicó el citado comunicador en sus redes sociales.

Ayacucho FC, Universitario de Deportes

Plantel de Ayacucho FC no pudo viajar este domingo a Lima y recién lo hará mañana para enfrentar a Universitario. Foto: X - Ernesto Macedo

Más información en breve...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

  2. Universitario empató 0-0 y complicó su liderato de la tabla: Así se movieron las posiciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano