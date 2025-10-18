Gianluca Lapadula anotó gol para Spezia y tuvo inédita reacción ante hinchas - VIDEO

Spezia de Gianluca Lapadula y Cesena se enfrentan por una nueva fecha de la Serie B de Italia en el Estadio Alberto Picco. El delantero de la selección peruana, que inició el partido de titular, provocó la alegría de los hinchas de su club tras abrir el marcador con una gran definición dentro del área.

Durante su celebración del gol, la cámara de la transmisión del encuentro captó una singular reacción del ‘Bambino’ con la tribuna del recinto deportivo, mientras sus compañeros fueron a abrazarlo en un costado de la cancha. El atacante nacional, que no ha podido recuperar su mejor nivel hasta ahora, volvió a anotar.

Gianluca Lapadula anotó en el Spezia vs Cesena

Transcurría el minuto 4 de la parte inicial cuando Gianluca Lapadula se desmarcó de la defensa rival con mucha inteligencia y aprovechó un centro ‘envenenado’ desde el costado, para luego definir con potencia. Una aparición decisiva que continuó con celebración bastante particular del ‘Bambino’.

(Video: SportStream)

Y es que el atacante de la Blanquirroja volvió a marcar después de varios días, en medio de una mala racha goleadora, por lo que su desahogo era evidente, pues está tratando de mantenerse por el mismo camino de cara al arco. De acuerdo a las imágenes de la transmisión del partido, el futbolista peruano se tocó los oídos, un gesto que no pasó desapercibido.

Cabe mencionar que ‘Lapagol’ no ha tenido una buena temporada en Italia, al igual que en la Bicolor durante las Eliminatorias 2026, por lo que espera recuperar su mejor versión. Para muchos hinchas, es considerado como uno de los atacantes más importantes del combinado peruano en los últimos años.

Próximo partido de Spezia con Gianluca Lapadula

Luego del compromiso ante Cesena, Spezia de Gianluca Lapadula enfrentará a Avellino por una nueva fecha de la Serie B de Italia en el Estadio Partenio-Adriano Lombardi, el próximo 25 de octubre.