¡Una millonada! La descomunal cifra que debe pagar la FPF por la cláusula de Gustavo Álvarez

Según El Mercurio de Chile, la FPF debe desembolsar una jugosa cantidad por la cláusula de salida del DT Gustavo Álvarez, quien suena para dirigir a la selección peruana.

Solange Banchon
FPF y la astronómica cifra que debe desembolsar por el DT Gustavo Álvarez
FPF y la astronómica cifra que debe desembolsar por el DT Gustavo Álvarez | Composición: Líbero
Gustavo Álvarez es una opción que maneja la FPF para asumir como el nuevo entrenador de la selección peruana pensando en el Mundial 2030. Sin embargo, su salida no será nada fácil ya que aún tiene contrato con la U de Chile hasta finales del 2026.

U de Chile se pronunció sobre Gustavo Álvarez tras ser voceado para dirigir a la selección peruana

¿Cuánto debe pagar la FPF por la cláusula de salida de Gustavo Álvarez?

Aún así, El Mercurio dio la sorpresa al revelar el astronómico monto que debe pagar la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por la cláusula de salida del estratega argentino. Según se conoció oscila los 1.2 millones de dólares, aproximadamente.

Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez en la mira de la selección peruana para ser su nuevo DT

Por si fuera poco, el reconocido medio chileno también destapó que desde la selección peruana contemplan hacerle un contrato al DT Gustavo Álvarez de dos millones de dólares por año. Ello equivale en promedio a unos 167 mil dólares mensuales.

Gustavo Álvarez y su experiencia como DT

Cabe mencionar que, el técnico de 52 años inició su trayectoria profesional en su natal Argentina con Temperley, Aldosivi y Patronato. Sin embargo, de momento, aún no dirige oficialmente a nivel de selección

En el 2021, viene al Perú para dirigir a Sport Boys del Callao, y luego asume las riendas de Atlético Grau de Piura. En tanto, para el 2023 es anunciado en Huachipato y un año después arribó a la U de Chile, donde hoy en día viene siendo el artífice de la buena campaña de los 'Azules' en el plano internacional.

Gustavo Álvarez: ¿qué títulos ha ganado?

  • Aldosivi - Primera B Nacional (2018)
  • Huachipato - Primera División Chile (2023)
  • U de Chile - Copa de Chile (2024)
  • U de Chile - Supercopa de Chile (2025)

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

