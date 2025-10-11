Delgado pidió la convocatoria de un jugador de Alianza para noviembre: "El tipo no tiene miedo"

La selección peruana ya pasó la página tras la derrota ante Chile, y se enfoca en los próximos amistosos que sostendrá por fecha FIFA en noviembre. Bajo ese escenario, el exgolero de Sporting Cristal, Erick Delgado no se guardó nada y pidió la convocatoria de un futbolista de Alianza Lima, como parte del recambio generacional.

Erick Delgado pidió la convocatoria de un jugador de Alianza Lima a la selección peruana

Piero Cari, es una de las piezas más importantes para Néstor Gorosito en el cuadro victoriano. A lo largo de la temporada, y desde la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, el volante ofensivo viene demostrando que tiene toda la capacidad para ganarse el puesto como titular; a tal punto de ser comparado por su actual DT con el referente de Boca Juniors: Juan Román Riquelme.

Erick Delgado pidió la convocatoria de Piero Cari para amistosos de noviembre

Ante ese panorama, el popular 'Loco' Delgado sugirió a Manuel Barreto que convoque al habilidoso futbolista para los nuevos duelos de preparación ante Chile y Rusia en noviembre, toda vez que, ya le tocó debutar oficialmente, asimismo, tiene todas las cualidades ofensivas para poder marcar la diferencia dentro del equipo.

"Por lo que he visto, me hubiera gustado verlo jugar a Piero Cari. Creo que ya demostró, en los partidos que le tocó, que el tipo no tiene miedo, agarra la pelota y juega. Espero verlo en noviembre", sostuvo en el programa 'L1 Radio'.

Piero Cari y sus números con Alianza Lima este 2025

La 'joya' del cuadro blanquiazul registra en su cuenta personal 18 partidos oficiales por Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. A su vez, tiene 2 asistencias y 768 minutos. En teoría, Cari es fundamental para 'Pipo' Gorosito y también lo utiliza como una de sus principales variantes de cambio.

¿En cuánto se cotiza Piero Cari?

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial, refiere que actualmente, Piero Cari ostenta un valor de 550 mil euros en el mercado de pases a sus 18 años.