- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Francia vs Azerbaiyán
- El Salvador vs Panamá
- Japón vs Paraguay
- Corea del Sur vs Brasil
- Uruguay vs República
- Bolivia vs Jordania
- Perú vs Chile
- Argentina vs Venezuela
- EE. UU. vs Ecuador
- Minedu
Leyenda de Alianza Lima pone en duda renovación de Gorosito: "Han iniciado..."
En Alianza Lima buscan iniciar los planes para la próxima temporada y para ello, es importante saber cuál será el futuro de Néstor Gorosito en el club blanquiazul.
Los hinchas de Alianza Lima están a la expectativa por saber si 'Pipo' Gorosito continuará en el club o su futuro está fuera de La Victoria. Durante las últimas semanas se ha hablado sobre el contrato del técnico argentino y tal parece ser que muy pronto se tendrán novedades en el club íntimo. En tanto, un histórico jugador blanquiazul brindó su opinión respecto a la toma de decisiones en este proceso.
PUEDES VER: Alianza Lima definió el futuro de Guillermo Viscarra y confirmó también su partida: "MLS"
Que el nombre de Néstor Gorosito se viene nombrando más de lo debido en Alianza Lima, de eso no hay duda. El DT argentino podría continuar en el banco de los blanquiazules, pero para eso se deben tener en cuenta diferentes factores. Henry Quinteros salió al frente y señaló cómo se estaría manejando esto desde la interna del club
Henry Quinteros opina sobre renovación de Néstor Gorosito
Al igual que Jefferson Farfán, Teófilo Cubillas, Claudio Pizarro, entre otros, Henry Quinteros también ha vestido la camiseta de Alianza Lima y sabe lo que se siente defender los colores de uno de los clubes más importantes del Perú. Por ello, al igual que los hinchas, el exfutbolista está pendiente de lo que sucederá con Gorosito.
"Se tiene que analizar todo el año. El hincha siempre quiere resultados inmediatos, pero el dirigente no es tribunero y tiene que tener paños fríos. Van a ver cómo se termina el campeonato antes de tomar una decisión sobre Gorosito. Franquito lo dijo muy clarito, han iniciado las negociaciones, pero dijo que cualquier cosa puede pasar porque esto es fútbol", explicó el 'Pato' Quinteros sobre el futuro del técnico argentino en el programa Desmarcados.
Entre todos los rumores que se han desatado en los últimos días, lo que todos tienen en común es que desde Alianza Lima se está tomando con cautela el tema de la renovación de Néstor Gorosito y en unas semanas anuncian la decisión a la hinchada.
Ex Alianza Lima respalda a Néstor Gorosito
Guillermo Salas, quien salió campeón con Alianza Lima, se animó a hablar sobre los rumores de la continuidad de 'Pipo' Gorosito destacando su apoyo al técnico. "Ha logrado 18 partidos a nivel internacional. Hace tiempo no hemos tenido una representación tan linda. Pero, el hincha quiere títulos", indicó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50