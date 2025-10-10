Leyenda de Alianza Lima pone en duda renovación de Gorosito: "Han iniciado..."

Los hinchas de Alianza Lima están a la expectativa por saber si 'Pipo' Gorosito continuará en el club o su futuro está fuera de La Victoria. Durante las últimas semanas se ha hablado sobre el contrato del técnico argentino y tal parece ser que muy pronto se tendrán novedades en el club íntimo. En tanto, un histórico jugador blanquiazul brindó su opinión respecto a la toma de decisiones en este proceso.

Que el nombre de Néstor Gorosito se viene nombrando más de lo debido en Alianza Lima, de eso no hay duda. El DT argentino podría continuar en el banco de los blanquiazules, pero para eso se deben tener en cuenta diferentes factores. Henry Quinteros salió al frente y señaló cómo se estaría manejando esto desde la interna del club

Henry Quinteros opina sobre renovación de Néstor Gorosito

Al igual que Jefferson Farfán, Teófilo Cubillas, Claudio Pizarro, entre otros, Henry Quinteros también ha vestido la camiseta de Alianza Lima y sabe lo que se siente defender los colores de uno de los clubes más importantes del Perú. Por ello, al igual que los hinchas, el exfutbolista está pendiente de lo que sucederá con Gorosito.

"Se tiene que analizar todo el año. El hincha siempre quiere resultados inmediatos, pero el dirigente no es tribunero y tiene que tener paños fríos. Van a ver cómo se termina el campeonato antes de tomar una decisión sobre Gorosito. Franquito lo dijo muy clarito, han iniciado las negociaciones, pero dijo que cualquier cosa puede pasar porque esto es fútbol", explicó el 'Pato' Quinteros sobre el futuro del técnico argentino en el programa Desmarcados.

Entre todos los rumores que se han desatado en los últimos días, lo que todos tienen en común es que desde Alianza Lima se está tomando con cautela el tema de la renovación de Néstor Gorosito y en unas semanas anuncian la decisión a la hinchada.

Ex Alianza Lima respalda a Néstor Gorosito

Guillermo Salas, quien salió campeón con Alianza Lima, se animó a hablar sobre los rumores de la continuidad de 'Pipo' Gorosito destacando su apoyo al técnico. "Ha logrado 18 partidos a nivel internacional. Hace tiempo no hemos tenido una representación tan linda. Pero, el hincha quiere títulos", indicó.