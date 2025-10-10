Alianza Lima se mantiene entrenando en pleno parón de selecciones por la fecha FIFA. Los blanquiazules se quedaron casi sin opciones de optar por el título nacional, tras quedar relegado en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Por ello, la directiva ya empezó a prepararse para la próxima temporada en busca de lograr todos sus objetivos.

Con la consigna de pelear todos los títulos posibles en 2026 y recuperar el campeonato nacional, los dirigentes vienen trabajando en la conformación de un plantel altamente competitivo. En ese sentido, el periodista Gerson Cuba reveló nuevos detalles sobre la planificación para la próxima campaña.

El hombre de prensa informó que la directiva de Alianza Lima tiene previsto reforzar su zaga ofensiva con un delantero extranjero de jerarquía, utilizando uno de los cupos disponibles que permite la competición para futbolistas foráneos.

Alianza Lima busca armar un plantel competitivo para el 2026. Foto: Carlos Félix/URPI

"Hasta el momento, Alianza Lima tiene previsto utilizar uno de sus cupos de extranjero el próximo año en la posición de delantero", fue la información que publicó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Cabe destacar que Gerson Cuba dejó entrever que esta noticia no es definitiva, pues puede cambiar con el transcurrir del tiempo. Además, la directiva también está pendiente en las posibles renovaciones de Hernán Barcos y Paolo Guerrero, que tomarán su decisión de seguir o no en el fútbol profesional a final de año.

Alianza Lima planea fichar a Luis Advíncula

La periodista Ana Lucía Rodríguez informó en la última edición del programa 'Hablemos de MAX' que la directiva de Alianza Lima contempla concretar el fichaje de Luis Advíncula para la próxima temporada. La comunicador señaló que ambas partes han estado conversando y será el jugador quien tenga la decisión final.

"Tengo información de que Advíncula podría ser una opción para Alianza. No es algo nuevo, sé que lo han estado considerando, han estado conversando y le han planteado la posibilidad. Que llegue el próximo año a Alianza no es descabellado", mencionó la periodista.