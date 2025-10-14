Atención, inmigrantes: para realizar un trámite migratorio en Estados Unidos, es fundamental establecer contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para asegurar que las solicitudes se realicen de forma adecuada y efectiva en el país americano.

Es importante saber también que, con esta agencia estadounidense, tendrás la oportunidad de recibir actualizaciones sobre el estado de tus solicitudes, aclarar dudas relacionadas con los requisitos y procedimientos, así como obtener orientación en caso de enfrentar problemas o complicaciones durante el proceso migratorio. A continuación, más detalles.

Así puedes contactar a USCIS en EE. UU. y obtener beneficios

Para contactarte con USCIS, puedes llamar al 1-800-375-5283, donde podrás obtener información general o el estatus de tu caso, o usar los recursos en línea en uscis.gov. Asimismo, si cuentas con alguna discapacidad, llama al 1-800-767-1833 (TTY).

En tanto, para obtener los beneficios en EE. UU., también es importante que consultes los formularios y procedimientos específicos en el sitio web de USCIS o comunicarte con ellos para obtener orientación sobre tu caso. A continuación, los números y formas en las que te puedes contactar con la entidad:

Por teléfono: para establecer comunicación con USCIS, tienes la opción de llamar al 1-800-375-5283, donde podrás recibir información general o consultar el estado de tu caso.

donde podrás recibir información general o consultar el estado de tu caso. Por internet: también puedes acceder a los recursos disponibles en línea a través de uscis.gov., por el centro de Contacto de USCIS y para consultas sobre envíos a Lockbox.

Si requieres asistencia debido a una discapacidad, puedes marcar el 1-800-767-1833 (TTY) y si estás en búsquedas de beneficios en EE. UU., es recomendable revisar los formularios y procedimientos específicos en el sitio web de USCIS o contactar directamente con ellos para recibir orientación sobre tu situación particular.

¿Qué debes tomar en cuenta para obtener beneficios en EE. UU.?

Es importante saber que, previo a realizar la llamada y tener solicitudes, debes tener a la mano la notificación de recibo de tu formulario y tu Número A, si corresponde.

Y es que, es fundamental que estés preparado para ofrecer detalles sobre tu solicitud cuando te lo soliciten. Si cuentas con una solicitud pendiente o aprobada, como el Formulario I-751, es recomendable tener una copia disponible.

Para más información y recursos adicionales, puedes visitar la página oficial de Facebook de USCIS en español, así como consultar el sitio web de USCIS o el portal del gobierno de EE. UU.