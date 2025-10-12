USCIS lanza un mensaje CONTUNDENTE a inmigrantes frente a las nuevas medidas de Trump

United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) emitió un contundente comunicado dirigido a inmigrantes y residentes en Estados Unidos, tras las nuevas medidas impulsadas por la administración de Donald Trump. El objetivo: reafirmar su postura frente a los ajustes migratorios y garantizar que sus operaciones continúan activas a pesar del panorama político actual.

USCIS mantiene operativos sus protocolos migratorios

En medio de la tensión política por el cierre presupuestario del gobierno, USCIS aseguró que seguirá ejecutando todas sus funciones esenciales, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad nacional y el control de solicitudes migratorias. "Nos mantenemos firmes en nuestros protocolos de verificación y defensa de la seguridad fronteriza, incluso durante el cierre del gobierno", señaló la agencia a través de un comunicado oficial en su cuenta de X.

USCIS lanza mensaje mediante su cuenta de X.

La institución también subrayó que la suspensión temporal de otras oficinas federales no interferirá en la detección de fraudes migratorios ni en los procesos de verificación de antecedentes.

Mayor vigilancia ante fraudes migratorios

Durante los últimos meses, los reportes de estafas relacionadas con procesos de inmigración se han incrementado. Por ello, USCIS ha reforzado sus controles internos para detectar irregularidades en las solicitudes y prevenir delitos asociados a documentación falsa, trabajo no autorizado o identidad fraudulenta.

Herramientas clave que usa USCIS para controlar solicitudes

Para fortalecer la revisión de cada caso migratorio, USCIS emplea sistemas de verificación avanzados que permiten validar información personal, laboral y de antecedentes:

E-Verify : verifica la elegibilidad laboral de inmigrantes.

: verifica la elegibilidad laboral de inmigrantes. Sistema de Información de Solicitudes (SIS) : rastrea y valida datos migratorios.

: rastrea y valida datos migratorios. Sistema de Peticiones de Inmigración: permite monitorear historiales y detectar fraudes.

La agencia recordó que cualquier intento de falsificación o incumplimiento migratorio puede derivar en la negación de beneficios y procesos legales.