0

Inmigrantes en alerta: así opera la temida Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Estados Unidos

La HSI lidera investigaciones contra redes criminales y refuerza el control migratorio para proteger a EE. UU. de amenazas internas y externas.

Dara Rojas
Agentes de HSI durante un operativo de control migratorio
Agentes de HSI durante un operativo de control migratorio | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

La Homeland Security Investigations (HSI) es uno de los pilares estratégicos en la defensa de Estados Unidos frente a amenazas que cruzan sus fronteras. Esta agencia especializada opera en el corazón de la seguridad nacional, investigando redes criminales y reforzando el cumplimiento de las leyes migratorias.

Accede a Medicare paso a paso

PUEDES VER: ¿Buscas afiliarte a Medicare? Así puedes hacerlo fácil y rápido con el Seguro Social en Estados Unidos

A diferencia de otros organismos, HSI no solo actúa en los puntos fronterizos: también despliega operaciones dentro del país y en el extranjero para anticipar y desarticular amenazas antes de que lleguen al territorio estadounidense.

Inteligencia, cooperación y control migratorio

La HSI combina herramientas de inteligencia, tecnología de punta y coordinación interinstitucional para combatir delitos complejos como el tráfico de personas, el contrabando de drogas y armas, la trata de seres humanos y el fraude migratorio. Su misión también incluye investigaciones sobre delitos financieros y cibernéticos que podrían ser utilizados para financiar actividades delictivas o terroristas.

La agencia colabora de manera constante con otros organismos federales y locales, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante amenazas a la seguridad nacional.

Más que control fronterizo

El trabajo de HSI no se limita a la vigilancia de fronteras: su enfoque es integral. A través de operativos encubiertos, investigaciones a largo plazo y cooperación internacional, la agencia busca desmantelar redes delictivas que operan a gran escala.

Su objetivo es doble: garantizar que el sistema migratorio funcione de manera ordenada y proteger a la población de organizaciones criminales que ponen en riesgo la estabilidad del país.

Lo más visto

  1. Atención jubilados del Seguro Social en EE. UU.: estos son los nuevos cambios que rigen para recibir los beneficios mensuales

  2. Alerta, inmigrantes en EE. UU. | Este grupo de extranjeros tendrá que tomar en cuenta este REQUISITO para ingresar al país de Trump

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano