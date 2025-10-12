- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Com. Unidos
- River Plate vs Sarmiento
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Inmigrantes en alerta: así opera la temida Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Estados Unidos
La HSI lidera investigaciones contra redes criminales y refuerza el control migratorio para proteger a EE. UU. de amenazas internas y externas.
La Homeland Security Investigations (HSI) es uno de los pilares estratégicos en la defensa de Estados Unidos frente a amenazas que cruzan sus fronteras. Esta agencia especializada opera en el corazón de la seguridad nacional, investigando redes criminales y reforzando el cumplimiento de las leyes migratorias.
PUEDES VER: ¿Buscas afiliarte a Medicare? Así puedes hacerlo fácil y rápido con el Seguro Social en Estados Unidos
A diferencia de otros organismos, HSI no solo actúa en los puntos fronterizos: también despliega operaciones dentro del país y en el extranjero para anticipar y desarticular amenazas antes de que lleguen al territorio estadounidense.
Inteligencia, cooperación y control migratorio
La HSI combina herramientas de inteligencia, tecnología de punta y coordinación interinstitucional para combatir delitos complejos como el tráfico de personas, el contrabando de drogas y armas, la trata de seres humanos y el fraude migratorio. Su misión también incluye investigaciones sobre delitos financieros y cibernéticos que podrían ser utilizados para financiar actividades delictivas o terroristas.
La agencia colabora de manera constante con otros organismos federales y locales, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante amenazas a la seguridad nacional.
Más que control fronterizo
El trabajo de HSI no se limita a la vigilancia de fronteras: su enfoque es integral. A través de operativos encubiertos, investigaciones a largo plazo y cooperación internacional, la agencia busca desmantelar redes delictivas que operan a gran escala.
Su objetivo es doble: garantizar que el sistema migratorio funcione de manera ordenada y proteger a la población de organizaciones criminales que ponen en riesgo la estabilidad del país.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50