Atención, empleadores que CONTRATAN a inmigrantes: USCIS reanuda las operaciones de IMPORTANTE SISTEMA en EE. UU.

En medio del cierre del gobierno federal de Estados Unidos, la agencia USCIS informó que el sistema E-Verify volvió a funcionar tras haber estado inactivo durante varios días. Con esta reactivación, tanto empleadores como trabajadores deberán seguir ciertos procedimientos para asegurarse de cumplir correctamente con las regulaciones establecidas.

Accede pronto a E-Verify para verificar que el sistema funcione correctamente.

USCIS reanuda operaciones de E-Verify: plazos y pasos clave para empleadores en EE. UU.

Los empleadores que realizaron contrataciones durante la interrupción de E-Verify deben generar los casos de verificación correspondientes antes del 14 de octubre. Al hacerlo, deberán:

Registrar la fecha de contratación exactamente como figura en el formulario I-9.

Seleccionar la opción "Otro" al indicar el motivo de la demora.

Escribir "E-Verify no disponible" como justificación.

Durante el tiempo que E-Verify no estuvo disponible, los contratistas federales no pudieron cumplir con la obligación de usar el sistema. El USCIS explicó que esos días no se tomarán en cuenta para los plazos establecidos. Por ello, cada contratista deberá coordinar con su oficial de contratación para ajustar las fechas y condiciones correspondientes a su contrato.

USCIS reactiva el uso de E-Verify.

Extensión de plazos para empleados inmigrantes

Los trabajadores que no pudieron completar sus trámites ante las agencias correspondientes recibirán tiempo adicional. Quienes tengan fechas límite afectadas podrán:

Solicitar un nuevo aviso con la fecha actualizada.

Modificar la fecha en el aviso existente tras confirmarla en E-Verify.

Sumar seis días hábiles federales al plazo original.

Para quienes utilizan E-Verify+, será necesario volver a ingresar a su cuenta y revisar la sección "Qué sigue", donde se mostrarán los nuevos plazos.

¿Qué hace E-Verify?

E-Verify es una herramienta en línea utilizada en Estados Unidos que permite a los empleadores verificar si una persona está autorizada para trabajar legalmente en el país.

Para hacerlo, compara los datos del formulario I-9 con la información del Departamento de Seguridad Nacional y de la Administración del Seguro Social. Su objetivo es confirmar que cada nuevo empleado cuente con autorización legal para trabajar.

El USCIS recomienda a los empleadores iniciar sesión en E-Verify lo antes posible, actualizar la información pendiente y conservar toda la documentación relacionada con esta interrupción para fines de cumplimiento legal. Para recibir asistencia directa, E-Verify ofrece atención al cliente a través del número 888-464-4218.