Buenas noticias: Walmart y Perú unen fuerzas para impulsar productos peruanos en Estados Unidos
Perú fortalece sus exportaciones en EE. UU. tras reunión entre su embajador y Walmart, enfocada en productos peruanos con calidad y sostenibilidad.
El Embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, sostuvo una reunión clave con ejecutivos de Walmart para promover la diversificación y el crecimiento de las exportaciones peruanas. El diálogo se centró en ampliar la presencia de productos peruanos en el mercado estadounidense, beneficiando a los agricultores y productores nacionales.
Ferrero destacó la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad de la oferta peruana, así como el interés creciente de los consumidores estadounidenses por productos frescos, saludables y con impacto social positivo. Esta reunión forma parte de una diplomacia económica activa para fortalecer alianzas con líderes del comercio internacional.
Posicionamiento de productos peruanos en Walmart
Durante el encuentro, se intercambiaron ideas sobre cómo potenciar el posicionamiento de una mayor variedad de productos peruanos en la cadena global Walmart. La estrategia busca aprovechar el prestigio y la red de distribución de Walmart para aumentar las exportaciones y beneficiar directamente a los agricultores y productores del Perú.
Walmart y Perú unen fuerzas para impulsar productos peruanos.
El embajador Ferrero resaltó que esta alianza permitirá impulsar productos que cumplen con altos estándares de calidad y sostenibilidad, alineándose con la demanda estadounidense de productos responsables y saludables. Esta oportunidad refuerza la imagen de Perú como proveedor confiable en el mercado global.
Impacto de los nuevos aranceles y diálogo con el sector privado
En junio, el embajador también participó en un diálogo organizado por AmCham Perú, donde abordó el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. En este foro, se destacaron oportunidades para fortalecer el comercio y la inversión bilateral, con la participación de diversas entidades como ComexPerú, ADEX y ProInversión.
Este tipo de encuentros refuerza el compromiso del Perú por mantener un diálogo constante con el sector privado y las autoridades, buscando estrategias que impulsen el desarrollo económico y comercial del país, incluso ante retos arancelarios internacionales.
