Fuerte ESTAFA en Walmart: policía evidencia a hombre que usó $580 en billetes falsos para pagar productos en tienda
Un hombre de 44 años, residente en Bloomsburg, enfrenta cargos por haber usado billetes falsos por un total de 580 dólares para realizar compras en Walmart.
'Northcentralpa' y otros medios digitales informaron que, un hombre de 44 años, quien fue identificado como Robert Charles Scraver, se encuentran enfrentando graves cargos tras utilizar billetes falsos en una transacción en Walmart, ubicada en Selinsgrove, Pensilvania, en EE. UU. ¿Cuál es su situación y qué sanción podría recibir? ¿Qué más se sabe? ¿Tuvo cómplice? AQUÍ los detalles.
Estafa en Walmart: hombre usó $580 en billetes falsos para pagar productos en tienda
Según la acusación que difundieron las autoridades locales y los medios, Scraver habría empleado un total de US$580 en billetes falsos para adquirir varios artículos, entre ellos Legos y alimentos, el pasado 8 de septiembre, en la conocida tienda estadounidense Walmart.
Todo empezó cuando un agente de protección de activos de Walmart alertó al agente José Kizis de la Policía Estatal de Pensilvania sobre una mujer que intentó realizar una compra con dinero falso.
Hombre usó $580 en billetes falsos para pagar productos en tienda Walmart en EE. UU.
Si bien, la mujer devolvió rápidamente los billetes al cajero y abandonó la tienda, Scraver continuó con la compra en otra caja, donde pagó con una mezcla de billetes de US$20 y US$50, recibiendo US$3.39 de cambio antes de retirarse.
Luego, se confirmó que Scraver y su acompañante regresaron a la tienda para devolver los artículos y obtener un reembolso en efectivo. La investigación reveló que el hombre había realizado una transacción similar en el Walmart de Lewisburg. Tras ser alertada la tienda de Bloomsburg, se confirmó que Scraver y su compañera habían devuelto productos comprados con billetes falsos para recibir dinero legítimo.
Tras ello, la Policía del Municipio de Hemlock fue notificada y logró localizar y arrestar a Scraver.
¿Cuáles son los delitos de Scraver y más detalles?
Por otro lado, la policía explicó que se ha presentado cargos contra Scraver por un total de 20 delitos graves de falsificación, así como seis delitos menores de robo y 20 delitos menores relacionados con la posesión de un instrumento delictivo. Estos cargos fueron formulados en la oficina del juez de distrito Scott A. Ziegler, en Selinsgrove, además, tendrá que pagar una fianza de 50.000 dólares.
Scraver también enfrenta dos cargos graves de falsificación, cuatro delitos menores de robo y un delito menor por posesión de un instrumento delictivo, bajo la jurisdicción del juez de distrito Doug D. Brewer. Hasta ahora, Scraver permanece recluido en la prisión del condado de Snyder.
