'Lootpress.com' y otros medios informaron que, recientemente, un individuo ha sido detenido tras ser señalado de ser la persona que amenazó a una mujer en el estacionamiento del Walmart de Lewisburg, en Estados Unidos. Según se reveló, la intervención de las autoridades se llevó a cabo cuando los agentes hallaron en su vehículo una pistola cargada, así como varios cuchillos.

A continuación, te revelamos más detalles sobre este último reporte, que fue proporcionado por el Departamento de Policía de Lewisburg. ¿Qué más se sabe sobre este incidente? ¿Se registró daños materiales?

Hombre arrestado tras amenazar con un arma a mujer en Walmart

Este caso se hizo público luego que se difundiera un informe de una situación sospechosa del pasado 4 de octubre de 2025. Haylee Robinson, una mujer que, en la medianoche se encontraba en su automóvil, alertó a la policía sobre un hombre en un vehículo deportivo negro que la observaba y se acercaba repetidamente.

Tal como expresó en sus declaraciones, el individuo se detuvo junto a ella y le dijo: "Vienes conmigo", recalcando que tenía en su poder un arma, la cual mostró en su regazo. Ante esta amenaza, Robinson logró escapar del estacionamiento y posteriormente denunció el incidente.

Hombre es arrestado en EE. UU. tras ser encontrado con cuchillos y arma.

Las cámaras de vigilancia de Walmart confirmaron la presencia de un automóvil que coincidía con la descripción proporcionada por Robinson, un deportivo negro con la ventanilla del conductor rota y cubierta con cinta adhesiva. Luego, el 7 de octubre, la policía recibió otra denuncia de una mujer que reportó un suceso similar relacionado con el mismo tipo de vehículo.

Ante estas acusaciones, los agentes M. Yates y J. Thomas localizaron al sospechoso, Frank Scott Leilich, quien se encontraba en un coche que coincidía con las características de ambos incidentes. Al ser interrogado, él negó haber seguido a alguien y alegó que estaba siendo perseguido por miembros de un cártel en Texas. No obstante, en la inspección, fue evidenciado con una pistola, bajo el asiento, junto con varios cuchillos.

Hombre tiene condenas por delitos graves y esta es su situación actual

Ante este preocupante caso, la policía descubrió posteriormente que Leilich contaba con un historial delictivo que incluía varias condenas por delitos graves.

Entre los cargos están la posesión de una sustancia controlada en Norfolk, Virginia, en 2025, y un robo nocturno en Fayetteville, Virginia Occidental, en 2008. Asimismo, enfrentó un cargo menor con armas en Texas. Ahora, ha sido detenido y enfrenta cargos por posesión de arma de fuego e intento de secuestro, entre otros delitos. Está en Cárcel Regional del Sur esperando su audiencia ante el Tribunal de Magistrados del Condado de Greenbrier.