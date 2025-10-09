Sam's Club de Walmart y Costco cambian su horario de atención desde esta fecha y por fuerte razón.

Aviso importante: Sam's Club, la cadena de almacenes de Walmart, en EE. UU., ha sorprendido al anunciar la ampliación de su horario de atención, el cual comenzará a regir a partir del 21 de octubre.

Esta drástica medida tiene como finalidad beneficiar a todos sus miembros, a diferencia de Costco, empresa que implementó cambios en su horario, pero de manera exclusiva para un grupo selecto de clientes. AQUÍ más detalles sobre los servicios de la tienda, sus nuevos horarios y más.

Sam's Club, a partir del 21 de octubre de este año, ampliará su horario de atención para todo el público en general, mientras Costco ha tomado una decisión polémica al extender su horario de atención, pero permitiendo el acceso solo a sus miembros ejecutivos, quienes abonan una tarifa anual de US$130.

Estas sorpresivas medidas, permite que, las puertas del establecimiento de Costco, aperturen una hora antes de domingo a viernes y media hora antes los sábados. Y es que, dentro de los reclamos, la tarifa adicional de los miembros ejecutivos ya incluye un bono en efectivo del 2% sobre compras hasta un máximo de US$1.250, lo que resalta el interés de Costco en ofrecer más beneficios a este grupo selecto.

"Hemos notado un incremento en las actualizaciones en EE. UU. tras anunciar nuestro horario exclusivo para miembros ejecutivos y otros beneficios", señaló Gary Millerchip, director financiero de Costco, durante la presentación de resultados del cuarto trimestre. En tanto, en 'Sam's Club, todos sus sucursales operarán en un mismo horario.

Nuevos horarios en 'Sam's Club de Walmart y Costco

En Costco, los horarios pueden ser diferentes, dependiendo de la ubicación, por lo que es recomendable verificar con el club correspondiente. En 'Sam's Club de Walmart, el horario de atención ha sido actualizado para los días de la semana. De lunes a sábado, el servicio estará disponible de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

En esta última empresa, perteneciente a Walmart, los domingos, todos los miembros podrán acceder de 9:00 a 20:00 horas, mientras que los miembros Plus disfrutarán de un horario preferencial de 8:00 a 20:00 horas.