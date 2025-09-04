Estas son las nuevas restricciones de Costco, a partir de HOY, para este tipo de compras.

Importante cambio. Desde hace unas semanas, los clientes de Costco están en medio de un gran debate debido a la nueva política de la tienda, la cual actualmente brinda horarios de compra extendidos, pero solo para ciertos miembros que cuentan con membresía. ¿Cómo así? ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? AQUÍ todos los detalles.

Las nuevas restricciones de Costco, a partir de HOY, para este tipo de compras

En una reciente medida que implementó la empresa Costco, y que mantiene a un grupo de clientes entusiasmados, reveló que solo sus miembros de nivel ejecutivo tienen el acceso de comprar a partir de las 9 a. m. en sus almacenes de EE. UU. Cabe precisar que esta acción se viene dando desde el 30 de junio de este año y continúa en vigencia.

Esta situación ha generado diversas reacciones entre los consumidores hasta el momento. Y es que, el concepto de horario extendido para solo algunos, generó que estas personas consideren que Costco los está dividiendo entre los que tienen la membresía y los que no tienen, incluso algunos han usado las redes sociales para expresar su malestar.

"Están intentando presionar a la gente para que mejore su membresía. Las personas que estaban en la fila conmigo abrieron sus billeteras para mejorarla en el acto. Preveo que esto podría extenderse hasta el punto de que ciertos pasillos de la tienda estarán prohibidos para los miembros que no mejoren su membresía", confesó una clienta.

Trabajadores de Costco se pronuncian tras esta restricción para ciertos clientes

Por otro lado, muchos empleados de Costco no dudaron en unirse a los reclamos y difundieron su incomodidad en las diversas plataformas. "Como empleado esto es una absoluta basura, ya nos están presionando demasiado", revelaron sobre estas políticas.