Insólito hecho. Recientemente, un joven de solo 14 años fue sentenciado a 40 años de prisión tras acabar con la vida de un hombre de 65 años en el estacionamiento de una tienda Walmart en el lado noreste, en Estados Unidos. Tras declararse culpable del asesinato, aquel adolescente enfrentará una dura condena. ¿Qué pasó? Esto se sabe sobre su situación.

Adolescente fue sentenciado a 40 años de prisión tras asesinato en Walmart

Según reporte de 'kens5', un adolescente de apenas 14 años, el cual disparó y acabó con la vida de un hombre adulto mayor en el estacionamiento de un Walmart, en el 2024, recibió una impactante sentencia este 4 de septiembre en horas de la mañana, a manos de las autoridades del país americano.

Según el reporte de la policía local, aquel joven, para sorpresa de muchos, enfrentaba un orden de pena de muerte por el lamentable fallecimiento de Muhammad Pazir, de 65 años. No obstante, el acuerdo de culpabilidad que hizo generó que recibiera la sentencia, pero solo por cargos de asesinato.

Se conoció que el hombre Pazir perdió la vida luego de un intento de robo de vehículo, el pasado 6 abril de 2024. Hasta el momento, no se conoce más información al respecto. Tampoco se informó más sobre la situación o algún nuevo giro en el caso.

Adolescente se pronuncia tras fuerte sentencia de juez y cargo de asesinato

Por otro lado, el menor de 14 años no pudo evitar llorar al escuchar al juez escuchar las declaraciones de la familia de Pazir, quienes terminaron devastados ante este hecho. Él por su parte, tras declararse culpable, asumirá 40 años en cárcel.

"Este acto de violencia que le quitó la vida a nuestra familia desde el 6 de abril de 2024", había expresado el abogado de la familia, en medio de la lectura de la decisión final del juez.

"Lamento lo que hice y creo que puedo lograr otros objetivos y llegaré al punto en que me arrepienta", respondió el joven tras lo sucedido. Aquellas fueron parte de su declaración al conocer la sentencia.