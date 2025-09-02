Recientemente, un reconocido activista de Birmingham, Alabama, EE. UU., se encuentra afrontando fuertes cargos por su supuesta implicación en un incendio intencionado en un Walmart de Homewood, el cual se llevó a cabo en una manifestación liderada por Jabari Peoples.

Cabe precisar que esta situación ha generado un intenso debate sobre la violencia en las protestas y la responsabilidad de los participantes en estos eventos. Hasta el momento, las autoridades investigan los detalles del incidente. ¿Qué se sabe al respecto?

Arrestan a activista de Birmingham tras ser acusado de incendiar un Walmart durante protesta

Según información de 'al.com' y otros medios internacionales, el hombre de 40 años, identificado como Mercutio Southall, está enfrentando cargos por incendio provocado en primer grado y daños criminales en primer grado.

Mediante lo expuesto por la policía de Homewood este incidente se relacionó con la protesta que se registró el 22 de agosto en el Homewood Soccer Park, donde un mes antes, un joven de 18 años, identificado como Peoples, fue asesinado a tiros por un oficial de policía de la localidad. Durante aquel hecho, seis personas habían sido arrestadas por alteración del orden público.

Detienen a activista de Birmingham tras ser acusado de incendiar un Walmart durante protesta.

Al respecto, el fiscal de distrito del condado de Jefferson determinó que el tiroteo fue justificado, argumentando que Peoples portaba una pistola en el momento del incidente. Ahora, el pasado 22 de agosto, la policía y los bomberos respondieron a un reporte de incendio en el Walmart Supercenter de Lakeshore Parkway, donde se descubrió que un carrito de compras lleno de artículos había sido incendiado dentro de la tienda.

El sargento Mark Trippe indicó que Southall fue rápidamente identificado como el principal sospechoso. Este activista de Black Lives Matter ya tenía antecedentes, habiéndose declarado culpable de alteración del orden público y resistencia al arresto durante una manifestación en el centro de Homewood en 2015. Asimismo, en el año siguiente, fue condenado por posesión de un arma de fuego.

¿Cuál es la situación actual de Southall?

Por otro lado, se conoció que Suthhall ya está retenido dentro de la cárcel del condado de Jefferson, lugar donde estará sin ningún derecho a fianza por el cargo de incendio.

Asimismo, se confirmó que él estará a la espera de una audiencia de la Ley de Aniah.