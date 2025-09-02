Recientemente, en las cercanías de la conocida calle 14, ubicada en Columbia Heights, un barrio de Washington, Estados Unidos, se ha observado un aumento significativo en los arrestos realizados por agentes de inmigración, impulsado por la colaboración de la Guardia Nacional.

Esta preocupante situación ha llamado la atención entre los residentes, quienes temen por la seguridad y el bienestar de sus comunidades en medio de un clima de vigilancia intensificada. AQUÍ todo sobre este lugar y cómo los inmigrantes temen ser detenidos en la zona perteneciente a EE. UU.

Por temor a la Guardia Nacional y redadas, este barrio latino de EE. UU. enfrenta dura situación

CNN compartió hace poco el testimonio de diversos extranjeros que no la están pasando bien en este barrio estadounidense, esto luego de las constantes redadas y detenciones.

Según el medio internacional, desde el 7 de agosto de este año se han llevado a cabo más de 300 detenciones vinculadas a la inmigración, coincidiendo con el anuncio de Trump sobre la federalización de la Guardia Nacional de Washington, bajo el argumento de una inseguridad descontrolada.

Pese a que el mandatario minimiza estas cifras, los datos indican que la violencia y la inseguridad habían disminuido en los meses previos a su decisión de intervenir en la Guardia Nacional, así como a la llegada de efectivos de seis gobernadores republicanos a la capital.

El temor a las redadas ha transformado los hábitos en el barrio latino, donde los residentes se mostraron cautelosos y atentos a su entorno. Incluso, en el informe de CNN se evidenció el sector, que solía ser un punto de encuentro vibrante con una activa vida comercial y gastronómica, que ahora parece haber perdido su dinamismo.

¿Cuál es el mayor miedo de los inmigrantes en este barrio latino?

Por otro lado, se conoció que los vecinos aseguraron que el miedo no proviene de la inseguridad que menciona Trump, sino de las agresivas políticas contra los inmigrantes implementadas por su administración.

Es importante señalar que la ciudad enfrenta un cambio palpable, acentuado por la inquietud sobre el impacto de las políticas económicas en la economía de los ciudadanos.