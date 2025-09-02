Dominicano revela cómo ganar más de US$400 por día y cómo es su jornada laboral en EE. UU.

Deivy LaSalle, un inmigrante originario de República Dominicana, compartió su experiencia como repartidor en UPS, una de las principales empresas de logística a nivel global, ubicada en el barrio de Greenpoint, Nueva York, EE. UU. Su rutina empieza a las 7 de la mañana y sus jornadas laborales como inmigrante en el país, se extienden entre 10 y 11 horas. Su remuneración de 400 dólares diarios ha sorprendido a muchos.

Dominicano revela cómo es su jornada laboral en EE. UU. como repartidor en UPS

'La Nación', otros medios internacionales y las redes sociales, revelaron parte de la entrevista que tuvo Deivy con un conocido influencer en el país americano, donde reveló detalles de su puesto laboral de repartidor en UPS, el cual ha llamado la atención de varios inmigrantes.

En conversación con Alfy Tavarez, también dominicano, el trabajador Deivy contó que su jornada empieza a las 9.15 a. m., momento en el que se prepara para un día de trabajo, el cual se extiende entre 10 y 11 horas, dependiendo de la cantidad de entregas programadas. "Trabajo todos los días de la semana, de lunes a viernes", expresó en un inicio.

Es bueno saber que, si bien tiene grandes ganacias, Deivy se enfrenta a una exigente carga física, pues entrega un promedio de 360 paquetes diarios, cifra que aumenta considerablemente durante la temporada navideña. "En diciembre, el trabajo se vuelve bastante más pesado porque todo el mundo ordena regalos y aquí estamos nosotros para entregar esos paquetes", señaló en otro momento.

Con varios años de experiencia en la misma ruta en Greenpoint, Brooklyn, el trabajador ha revelado cómo ha sido su experiencia con diversos tipos de personas y situaciones. "He visto mujeres embarazadas y hoy ya veo a los muchachitos grandes. O sea que es una familia, veo a estas personas todos los días", dijo resaltando la conexión que ha creado con la comunidad a lo largo de los años.

¿Cuánto puede ganar un extranjero como repartidor en UPS en Estados Unidos?

Por otro lado, Deivy comentó parte importante de los salarios en UPS, resaltando que el ingreso inicial se sitúa en aproximadamente US$21 por hora. No obstante, aseguró que con el tiempo es posible ascender y alcanzar un "top pay" de hasta US$45,77 por hora.

El trabajador confirmó que este incremento en la remuneración se puede dar mediante diversos beneficios, incluyendo vacaciones, días por enfermedad y días personales. Además, comentó que, un empleado con más de cinco años de antigüedad y que labore diez horas diarias, puede lograr obtener ingresos de US$457 al día. También contó que los empleados tienen cobertura sindical y contratos sólidos.