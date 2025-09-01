Es importante saber que, convertirse en un ciudadano de EE. UU., es ya todo un anhelo para millones de inmigrantes, pese a que el trayecto hacia este objetivo es extenso y desafiante.

Para lograr la naturalización, se necesita cumplir con varios años de residencia legal, realizar trámites específicos, abonar tarifas, y someterse a entrevistas y exámenes que evalúan el dominio del idioma inglés, así como el conocimiento sobre la historia y el sistema de gobierno estadounidense. No obstante, ahora existen alternativas que ofrecen a ciertos solicitantes un proceso más accesible.

Gobierno de Trump facilitará la ciudadanía a este grupo de personas

'El Cronista' y diversos medios internacionales revelaron las vías en las que un extranjero puede obtener la ciudadanía americana sin ningún inconveniente. Cabe señalar que existen diversas formas de adquirir este estatus, ya sea por nacimiento, ascendencia o a través del proceso de naturalización.

Gobierno de Trump facilitará la ciudadanía a personas de esta lista.

A continuación, los requisitos para quienes buscan establecerse de manera permanente en la nación de Trump y las categorías de elegibilidad que incluyen:

Personas nacidas en Estados Unidos, así como en territorios como Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte o las Islas Vírgenes de EE. UU.

así como en territorios como Hijos de al menos un padre que sea ciudadano estadounidense, siempre que el progenitor haya cumplido con la residencia física en el país antes del nacimiento del niño.

siempre que el progenitor haya cumplido con la residencia física en el país antes del nacimiento del niño. Residentes permanentes legales que hayan vivido en EE. UU. durante al menos cinco años , o tres años si están casados con un ciudadano estadounidense, y que puedan demostrar residencia continua, presencia física, buen carácter moral, dominio del inglés y conocimientos de educación cívica.

, o tres años si están casados con un ciudadano estadounidense, y que puedan demostrar residencia continua, presencia física, buen carácter moral, dominio del inglés y conocimientos de educación cívica. Miembros de las Fuerzas Armadas , quienes tienen acceso a un proceso de naturalización acelerado.

, quienes tienen acceso a un proceso de naturalización acelerado. Menores adoptados legalmente por ciudadanos estadounidenses.

Lista de los apellidos que pueden obtener más fácil la ciudadanía en EE. UU.