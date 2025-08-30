ATENCIÓN. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos decidió anunciar considerables cambios y tarifas para acceder a diversos beneficios migratorios, incluyendo el proceso de la obtención de la ciudadanía americana. Sin embargo, la nación de Trump, es muy consciente de que existen extranjeros que tienen recursos limitados y que no pueden cubrir estos costos.

Ante estas complicaciones para estas personas, el país americano sorprendió al establecer procedimientos específicos que permiten a ciertos solicitantes acceder a la ciudadanía de manera gratuita o con descuentos. A continuación, en Líbero te compartimos toda la información al respecto y quiénes sí podrán ser elegibles para estas nuevas opciones.

Los inmigrantes que podrán aplicar a la ciudadanía americana gratis, pese a NO tener recursos

Es importante saber que, la obtención de la ciudadanía estadounidense, se realiza, en la mayoría de los casos, a través de la presentación del Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). En este año, los costos relacionados a este trámite son de US$710 si se realiza en línea y de US$760 si se opta por la versión impresa.

Sin embargo, USCIS ha aceptado que no todos los solicitantes pueden acceder a ellos, pues muchos presentan dificultades económicas, por lo que ha implementado un proceso que permite la exención o reducción de tarifas para ciertos formularios y beneficios. Así puedes acceder a estos apoyos del gobierno en el trámite:

Aquellos con ingresos bajos podrían calificar para no pagar nada por el trámite , pero es importante señalar que en estos casos la solicitud debe enviarse por correo postal, ya que no se permite la aplicación electrónica.

Para acceder a esta exención, los solicitantes deben demostrar que sus ingresos se encuentran en o por debajo del 150% de las Guías Federales de Pobreza.

Además, es necesario descargar y presentar la versión impresa del Formulario I-912, Petición de Exención de Tarifas, para formalizar la solicitud.

En tanto, 'La Nación' y otros medios internacionales informaron que, para que un extranjero sea considerado elegible, es fundamental cumplir con ciertos requisitos establecidos.

Requisitos para acceder a la ciudadanía americana gratis

En primer lugar, el solicitante, su cónyuge, hijos, padres (si son menores de 21 años o tienen alguna discapacidad) o hermanos (menores de 21 años que residen con el solicitante), deben estar recibiendo beneficios económicos que han sido verificados.

El ingreso del hogar debe situarse en o por debajo del 150% de las Guías Federales de Pobreza al momento de presentar la solicitud.

El solicitante debe demotrar estar enfrentando dificultades financieras severas que le impidan abonar la tarifa de presentación. Estas dificultades pueden incluir desempleo, gastos médicos de familiares, desastres naturales, riesgo de desalojo, falta de vivienda u otras situaciones adversas.

Para formalizar la solicitud, se debe enviar el formulario I-912 junto con la petición de naturalización , la cual está disponible para descarga en el sitio web de la agencia correspondiente.

Es importante incluir evidencia que respalde ambos formularios, como comprobantes de ingresos, pruebas de activos, recibos de gastos, una explicación de las circunstancias atenuantes y una fotocopia de ambos lados de la tarjeta de residente permanente.

Descuentos del 50% en la solicitud

USCIS ofrece a los solicitantes de ciudadanía también la posibilidad de acceder a una tarifa reducida para el proceso de naturalización. La agencia reconoce que algunos individuos enfrentan dificultades económicas y, por ello, permite que aquellos que no pueden abonar la tarifa completa, que oscila entre US$710 y US$760, opten por un pago de US$380.

Para poder recibir este descuento, es importante que el inmigrante evidencie que los ingresos familiares anuales están por debajo del 400% del Índice Federal de Pobreza, según lo establecido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).