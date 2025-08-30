Impensada decisión. El estado de Texas, en Estados Unidos, en mucho tiempo se había convertido en el lugar donde muchos extranjeros, entre ellos los ciudadanos originarios de China, se sentían como en casa. No obstante, la reciente aprobación de una ley estatal ha comenzado a derrumbar su confianza en la nación que eligió como su hogar. ¿Qué pasará a partir de esta FECHA en aquella zona?

Texas rechazará la compra o alquiler de propiedades a extranjeros

'BBC' y otros medios internacionales informaron más sobre el Proyecto de Ley 17 del Senado de Texas, conocido como SB 17, el cual empezará a aplicarse el 1 de septiembre y limitará la compra y el alquiler de propiedades a individuos y empresas provenientes de China, Irán, Corea del Norte y Rusia.

Texas rechazará la compra o alquiler de propiedades a extranjeros.

Las autoridades estadounidenses señalaron que esta legislación busca salvaguardar la seguridad nacional. Sin embargo, se presentaron diversos comentarios al respecto, tales como las del legislador estatal demócrata Gene Wu, quien considera que la medida envía un mensaje discriminatorio, sugiriendo que personas con características asiáticas no son bien recibidas en el estado, afectando a la comunidad.

Es importante saber que, la nueva normativa también podría tener repercusiones negativas para las empresas en Texas, ya que muchas de ellas, que tradicionalmente invierten grandes sumas en el estado, están considerando trasladar sus operaciones a otros lugares.

SB17 y lo que trae consigo en este grupo de inmigrantes

Por otro lado, es bueno conocer más sobre el proyecto de ley SB 17, la cual fue promulgada el 20 de junio por el gobernador Greg Abbott, ha sido descrita como la "prohibición más severa de Estados Unidos", esto con la finalidad de mantener alejados a los "adversarios" extranjeros.

Esta ley no solo rechaza a ciertos individuos y organizaciones de países considerados amenazas a la seguridad nacional a adquirir propiedades en Texas, sino que también genera limitaciones a la hora de alquiler de inmuebles a periodos menores.