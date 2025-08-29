ATENCIÓN, ciudadanos y extranjeros: Si deseas formar parte del equipo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el próximo 3 de septiembre será una fecha en la que tendrás una excelente oportunidad para hacerlo. ¿Por qué? ¿De qué se trata? AQUÍ todo lo que debes saber.

En esta fecha se llevará a cabo un evento de CBP y quiénes deben estar al pendiente

'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron que este evento podría representar una excelente ocasión de apoyo para quienes desean comenzar una carrera en el sector de la seguridad y el servicio público en el país de Donald Trump.

Y es que, recientemente, CBP ha programado una sesión virtual en vivo a través de la plataforma X, donde reclutadores de diversas divisiones estarán dispuestos a responder inquietudes y ofrecer orientación a todos los interesados.

Es importante saber que la actividad se llevará a cabo entre la 1:00 p. m. y las 4:00 p. m., hora del Este, y contará con la participación de representantes de tres áreas fundamentales de la agencia: la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), la Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas (AMO) y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP).

Asimismo, se confirmó que cada segmento ofrecerá información relevante en tiempo real, brindando a los participantes la oportunidad de interactuar directamente con quienes ya forman parte de la institución americana.

Así puedes inscribirte al webinar de CBP y conseguir trabajo

Por otro lado, si este evento te llama la atención, debes saber que CBP ha puesto a disposición de todas las personas un formulario de inscripción para quienes deseen recibir asesoría personalizada en su proceso de reclutamiento.

Este registro requiere información básica, como nombre, correo electrónico, número de teléfono y código postal, con el objetivo de vincular a los interesados con un reclutador.

En tanto, al registrarse, los participantes tendrán acceso a boletines informativos y correos mensuales que ofrecerán actualizaciones sobre futuras convocatorias. Los interesados pueden completar su inscripción aquí: careers.cbp.gov/s/connect-to-recruiter.