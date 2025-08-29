- Hoy:
Malas noticias, conductores en EE. UU.: la oficina de licencias de Whiteville anuncia su CIERRE temporal por esta razón
La Oficina de Licencias de Conducir de la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte anunció nuevos cambios.
Recientemente, la Oficina de Licencias de Conducir de la División de Vehículos Motorizados en Whiteville, ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, permanecerá cerrada de manera temporal hasta la próxima semana. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta noticia?
Oficina de licencias de conducir de Whiteville anuncia su cierre temporal por esta razón
ATENCIÓN. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) informó a la prensa que esta sede, situada en 917 Washington St., en el país americano, se encuentra en proceso de recibir reparaciones y mejoras en sus instalaciones.
Cabe precisar que se espera que la oficina estadounidense reanude sus operaciones el próximo miércoles 3 de septiembre. ¿A qué se debe este cambio?Oficina de licencias de conducir de Whiteville anuncia su cierre temporal por esta razón.
Además, NCDOT ha informado a los conductores que las citas previamente agendadas durante el cierre han sido reprogramadas. En tanto, para aquellos clientes que no cuenten con una cita, se habilitarán las siguientes oficinas, las cuales atenderán de 7 a. m. a 5 p. m. durante este periodo:
- En Elizabethtown, en 197 North Pine St.
- En Lumberton, en 4650 Kahn Dr.
- En Shallotte, en 5298 Main St.
¿Por qué es importante la licencia de conducir en Estados Unidos?
Por otro lado, en Estados Unidos, una licencia de conducir es un documento oficial emitido por cada estado que autoriza a una persona a conducir legalmente vehículos y sirve como una forma de identificación válida en la nación de Trump.
Cada estado establece sus propios requisitos y procedimientos para obtenerla, aunque suelen incluir exámenes teóricos y prácticos. Además de conducir, la licencia también funciona como prueba de identidad para actividades cotidianas como abrir una cuenta bancaria, rentar un apartamento o abordar vuelos comerciales (esto en el caso de las licencias REAL ID).
