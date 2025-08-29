- Hoy:
Pánico en Walmart: trabajador de la tienda detiene agresión sexual de hombre dentro de tienda y logra que este sea ARRESTADO
Un hombre de 23 años se encuentra detenido tras ser acusado de haber cometido una agresión sexual al interior de Walmart, EE. UU.
Recientemente, se informó que un joven de 23 años fue detenido tras ser acusado de agresión sexual en un Walmart de Alabama, en Estados Unidos. Tal como revelaron las autoridades, este hecho se llevó a cabo cuando el presunto agresor se encontraba en una evaluación de habilidades laborales, realizada por una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a personas con discapacidades mentales.
En esta nota, más detalles al respecto y cuál es la situación del atacante y cómo un trabajador de la tienda intervino para su detención. ¿Qué pasó?
PUEDES VER: Buenas noticias para inmigrantes: CBP sorprendió a viajeros con esta acción en aeropuerto de EE. UU. que benefició a muchos
Trabajador de Walmart detiene agresión de hombre dentro de tienda y logra que este sea arrestado
'Al.com' y otros medios internacionales, compartieron el reporte que brindaron los agentes del Departamento de Policía de Foley, quienes confirmaron que atendieron una denuncia el jueves 28 de agosto por la tarde, en el Walmart Supercenter, situado en South McKenzie Street.
Si bien, los detalles del incidente aún no han sido revelados con claridad, se investiga un presunto caso de agresión sexual que tuvo lugar en el interior del establecimiento estadounidense.Walmart: trabajador detiene agresión de hombre a víctima dentro de tienda.
Por su parte, el subjefe de policía, Kevin Carnley, informó que un empleado de la tienda, que no estaba involucrado en el altercado, actuó con rapidez para ayudar a la víctima, logrando detener la agresión del sospechoso.
"La pronta intervención del empleado permitió a nuestros agentes arrestar al agresor de manera eficiente", comentó Carnley en un comunicado. Asimismo, el Departamento de Policía de Foley reconoció la valentía y el instinto de este trabajador al intervenir en la situación. Hasta el momento, no se conoce más al respecto.
Esto se sabe del agresor y los cargos que enfrenta
Lo único que se conoce sobre el agresor es que recibe el nombre de Jaheim Jamaal Williams, de 23 años y es residente de Gulf Shores.
Aquella persona enfrenta cargos por abuso sexual en primer grado y por poner en peligro imprudentemente a la víctima, la cual no se reveló su identidad.
