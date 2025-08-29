0

Hispano con alta probabilidad de ser deportado pudo salvarse y reencontrarse con su familia: fue liberado de milagro

Luis Hernández, un inmigrante hispano arrestado en Texas hace dos meses y con riesgo de deportación, se reunió emotivamente con su esposa e hijos.

María Zapata
Luis Hernández fue arrestado hace dos meses.
Luis Hernández fue arrestado hace dos meses. | Composición: María Zapata / Líbero
La historia de Luis Hernández, un ciudadano hondureño detenido en Texas hace dos meses, ha conmovido a muchas familias que enfrentan situaciones similares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A pesar de la incertidumbre y el temor a la deportación, Luis pudo reencontrarse con su esposa e hijos después de una larga espera.

Momentos de angustia para la familia Hernández por una detención inesperada

Todo comenzó cuando agentes federales detuvieron a Luis mientras conducía, cuestionándolo sobre su identidad y solicitándole documentos. Aunque él no era la persona buscada, al presentar su documentación y tener un caso pendiente en la corte de inmigración, las autoridades decidieron detenerlo.

Esta situación devastó a su esposa, Maye Méndez, y a sus cuatro hijos, quienes quedaron sumidos en la tristeza y la incertidumbre, sin saber cuándo volverían a ver a Luis. "De la noche a la mañana se acabó nuestra alegría, nuestra felicidad. Que me lo regresen pronto para que se termine este sufrimiento", expresó Maye en una entrevista cuando su esposo aún estaba bajo custodia.

A pesar del duro golpe emocional, Maye y sus hijos no perdieron la esperanza. Confiaban en que la justicia prevalecería, convencidos de que Luis no había cometido ningún delito. Su fe en Dios y el apoyo mutuo fueron fundamentales para sobrellevar la espera.

Su fe en Dios y el apoyo mutuo les ayudaron a sobrellevar la espera.

¿Cómo fue la liberación del inmigrante hispano y el reencuentro con su familia?

Después de ocho semanas, un juez de inmigración decidió no deportar a Luis, otorgándole la libertad. Este momento fue celebrado con gran alegría por su familia, que lo recibió con abrazos y lágrimas a las afueras del Centro de Procesamiento de Inmigración del condado de Karnes.

Luis confesó que en varios momentos pensó en rendirse y firmar su deportación, pero las palabras de aliento de su esposa lo motivaron a seguir luchando por sus hijos. "Si nosotros te estamos apoyando desde aquí afuera, ¿cómo vas a firmar la deportación?", le dijo Maye, dándole fuerzas para continuar.

Un milagro que renueva la esperanza en miles de familias latinas en Estados Unidos

Para Maye, la liberación de Luis es un verdadero milagro que reafirma la importancia de la fe en medio de la adversidad. Esta historia representa la realidad de muchas familias latinas que enfrentan la difícil experiencia de la detención y posible deportación, y que encuentran en la esperanza y la unidad familiar la fuerza para seguir adelante.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

