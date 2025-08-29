Adiós a este trabajo para inmigrantes: Florida confirmó nuevos requisitos migratorios que no te beneficiarán

El gobierno de Florida, en Estados Unidos, implementó recientemente nuevas medidas que dificultan el acceso laboral para inmigrantes que desean establecerse en el estado. Este plan incluye controles migratorios más rigurosos y evaluaciones adicionales para quienes buscan empleo como conductores de camiones comerciales, uno de los trabajos más solicitados en la zona.

Florida busca restringir la contratación de inmigrantes indocumentados.

Nuevos requisitos migratorios complican el acceso laboral para inmigrantes en Florida

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que los actuales 23 puntos de inspección agrícola se convertirán en estaciones dedicadas a verificar el estatus migratorio y evaluar el dominio del inglés de los conductores de camiones comerciales.

Esto significa que los inmigrantes que quieran manejar vehículos de carga pesada deberán probar no solo que están legalmente en el país, sino también que tienen un nivel básico de inglés para poder conducir con seguridad. "Si alguien está en el país de manera ilegal o no habla inglés, no debería estar al volante de vehículos comerciales grandes en las carreteras de Florida", afirmó Uthmeier durante una rueda de prensa.

Además, destacó que la administración está explorando todas las vías legales para evitar que personas sin permiso legal o sin la capacitación necesaria conduzcan camiones pesados en las vías estatales. Este programa se reforzará con la colaboración de agentes del programa federal 287(g), creado en la era Trump para facilitar la detención de inmigrantes indocumentados, y contará con el respaldo directo de oficiales de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Por su parte, Wilton Simpson, comisionado de Agricultura de Florida, explicó que las nuevas inspecciones usarán tecnología avanzada, como escáneres y carriles especiales, para verificar tanto a los conductores como a sus vehículos. "Estas estaciones se transformarán en puntos clave para el control migratorio y la seguridad vial", aseguró Simpson.

Nuevas leyes de inmigración en Florida para 2025

En 2025, Florida implementó nuevas leyes migratorias que endurecen las políticas para inmigrantes con y sin estatus legal, alineándose con medidas federales. Entre los cambios clave:

Nuevo delito estatal: ingresar a Florida tras una entrada ilegal a Estados Unidos ahora es un delito.

Sanciones más duras: penas incrementadas para delitos menores cometidos por inmigrantes indocumentados.

Pena de muerte: aplicable a inmigrantes indocumentados condenados por crímenes capitales, como asesinato en primer grado.

Fin de matrícula estatal: desde julio de 2025, inmigrantes indocumentados pierden acceso a matrícula estatal en universidades públicas.

Impacto en estudiantes DACA, TPS y asilados: miles quedan excluidos de la educación pública en Florida.

Cooperación policial obligatoria: las fuerzas locales deben colaborar con ICE.

Mayor poder para la policía: agentes estatales pueden detener y arrestar a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país.

Estas medidas reflejan un giro significativo en la política migratoria de Florida, afectando profundamente a la comunidad inmigrante.