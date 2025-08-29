- Hoy:
Adiós al verano y hola al clima frío en Florida | Estas zonas tendrán las temperaturas más bajas durante el invierno
En pocas semanas, EE. UU. despedirá el verano, y sus habitantes están pendientes de los pronósticos que anuncian un invierno posiblemente muy frío.
El verano está llegando a su fin en Estados Unidos y los residentes ya comienzan a prepararse para el invierno que se aproxima. En Florida, aunque el clima suele ser suave y cálido, los expertos advierten que esta temporada podría traer un frío más intenso de lo habitual. Conocer qué áreas del estado experimentarán las temperaturas más bajas es clave para estar listos ante el cambio climático estacional.Florida enfrentará un invierno muy duro.
¿Qué zonas de Florida tendrán las temperaturas más bajas en invierno?
A medida que el norte del país se prepara para las bajas temperaturas y la nieve, Florida mantiene un clima más moderado. Sin embargo, especialistas del portal The Florida Agents han señalado que ciudades como Tallahassee y Gainesville podrían ver heladas frecuentes esta temporada.
Por su parte, los lugares del centro del estado, como Orlando, también sentirán un descenso notable en la temperatura, especialmente durante las noches.
Adiós al verano y hola al clima frío en Florida: pronóstico de temperaturas
De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, Florida enfrentará un invierno con temperaturas más frías de lo habitual.
- En el norte, se esperan promedios diarios alrededor de 10,6 °C y mínimas que podrían alcanzar hasta -2 °C en algunas noches.
- La zona central del estado tendrá días templados entre 21 y 23 °C, aunque las temperaturas descenderán a entre 8 y 10 °C después del atardecer.
- En el sur, aunque las máximas rondarán los 23 °C, durante la noche el termómetro podría bajar hasta los 10 grados. Este panorama invita a los residentes a prepararse para un invierno menos cálido que en años anteriores.
¿Cuáles son los meses de invierno en Florida?
En Florida, el invierno astronómico de 2025 comienza el 21 de diciembre y se extiende hasta el 20 de marzo de 2026. Desde el punto de vista meteorológico, el invierno comprende los meses de diciembre, enero y febrero, siendo enero el mes más frío del año.
A diferencia de otras zonas de Estados Unidos, las temperaturas en Florida son bastante suaves, con un clima que varía entre el norte, donde hace un poco más de frío, y el sur, que mantiene un ambiente más parecido a la primavera durante toda la temporada invernal.
¿Cuándo comienzan las lluvias en Florida?
La temporada de lluvias en Florida, conocida como la 'temporada húmeda', abarca desde mediados de mayo hasta mediados de octubre.
- Comienza aproximadamente en la segunda quincena de mayo, alcanzando su punto máximo en julio y agosto, con altas temperaturas, humedad elevada y frecuentes tormentas eléctricas vespertinas.
- A partir de septiembre, las lluvias disminuyen gradualmente hasta finalizar a mediados de octubre.
- Las precipitaciones suelen ser intensas pero breves, predominando las tormentas eléctricas vespertinas en lugar de lluvias continuas.
